Carros de Suzano com placas de final 4 já podem fazer licenciamento

Os suzanenses que têm veículos com placas final 4 já podem fazer o licenciamento. O prazo limite para regularizar o documento é dia 31 de julho. O proprietário que perder o prazo está sujeito ao recebimento de multa a partir de 1º de agosto, até que a documentação seja regularizada.

Neste ano, o licenciamento de qualquer tipo de veículo custará R$ 85,24. O cidadão que deseja receber o documento em casa desembolsará R$ 11 a mais, já que há a taxa da postagem dos Correios. No total, o suzanense vai pagar R$ 96,24 para regularizar o veículo e rodar tranquilamente pelas estradas brasileiras.

Contudo, o proprietário que espera não pagar por conta do ano de fabricação terá uma surpresa. Isto porque a renovação do documento é obrigatória. Além disso, a regularização deve ser feita de forma anual para todos os veículos que circulam nas vias públicas, uma exigência da legislação federal de trânsito.

Como licenciar

Não é necessário ir às unidades do Detran.SP ou imprimir boleto para pagar o licenciamento. Basta informar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) ao caixa bancário ou selecionar essa opção nos terminais eletrônicos das agências bancárias ou no internet banking.

Ao pagar o custo de envio pelos Correios junto com a taxa de licenciamento, o documento é emitido automaticamente e a entrega é realizada em até sete dias úteis no endereço de registro do veículo, por isso é importante estar com o cadastro atualizado no Detran.SP.

O motorista pode acompanhar a entrega do CRLV pelo portal do Detran, em “Serviços Online”. A página fornece o código de rastreamento para checar o andamento no site dos Correios.

Quem preferir solicitar e retirar o documento pessoalmente, é só ir até um posto Poupatempo ou unidade do Detran.SP da cidade onde o veículo está registrado, com o comprovante de pagamento e a identidade.

Pagar o licenciamento em atraso gera a cobrança de multa e juros de mora. Caso não seja feito, o dono do veículo pode ter o nome inscrito no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados (Cadin) e na dívida ativa do Estado pelo débito em aberto.

Além disso, conduzir veículo não licenciado é infração gravíssima. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê multa de R$ 293,47, sete pontos na habilitação e remoção do veículo a um pátio.