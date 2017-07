Casos de estupro crescem 17,7% nas cidades da região, diz SSP

O Alto Tietê registrou um crescimento de 17,73% nos casos de estupro de janeiro a maio desse ano. Nesse período, foram computados 166 casos, número maior em relação a 2016, quando foram apresentadas 141 ocorrências. Os dados são da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP).

Na lista dos municípios que registraram o maior aumento percentual de violência sexual estão Guararema, Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos e Itaquaquecetuba. Nos primeiros cinco meses do ano passado, Guararema teve apenas um caso de estupro. Já neste ano, foram cinco vítimas, o que representa um aumento de 400% .

Em Mogi das Cruzes o acréscimo de pessoas que sofreram esse tipo de violência é de 106 %, comparando os 16 registros em 2016, com os 33 casos no mesmo período deste ano. Ferraz de Vasconcelos e Itaquaquecetuba tiveram um aumento de 47 % e 42 % das vítimas, respectivamente.

Os únicos municípios que conseguiram diminuir o percentual de vítimas foram Salesópolís, Poá, Arujá e Suzano. Salesópolis foi a única cidade da região que conseguiu zerar o número de vítimas neste ano ano. Nos cinco primeiros meses de 2016, o município registrou quatro casos de estupros.

Com 12 registros feitos entre janeiro e maio deste ano, Poá apresentou uma queda de 37% dos casos, em relação às 19 vítimas em 2016. Arujá teve queda de 19%, comparando os 13 casos registrados esse ano, com os 16 do ano passado. Suzano teve queda de 10% de casos.