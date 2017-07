Claudio Miyake será entrevistado da Rádio SP/Rio 101.5 FM ao vivo nesta segunda-feira

O presidente do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (Crosp), cirurgião-dentista Claudio Miyake, vereador de Mogi das Cruzes, será o entrevista de segunda-feira (3 de julho) na Rádio SP/Rio 101.5. A entrevista será conduzida pelo jornalista Ayl Marques, às 8h30, dentro do Programa 120 Minutos e também poderá ser acompanhada ao vivo pelo Facebook do DS.

Em maio deste ano, Miyake tomou posse para seu terceiro mandato consecutivo como presidente do Crosp.

Em sua trajetória à frente do conselho, Miyake defende ações de valorização da Odontologia e da Saúde Bucal nos 645 municípios paulistas.

Desde o ano de 2013, Claudio Miyake está à frente do Crosp, órgão que congrega 130 mil profissionais em todo Estado de São Paulo. Desde então, o mogiano desenvolveu diversas ações de modernização e ampliação da ética e fiscalização ao exercício ilegal da profissão. Miyake também criou o Programa Integração, destinado à orientação e capacitação dos cirurgiões-dentistas, e idealizou e inaugurou a Casa da Odontologia Paulista, localizada no bairro do Pacaembu.

Miyake tem destacado a importância da Saúde Bucal e defendido ações de valorização da Odontologia, nas mais diversas esferas, tanto no setor público quanto no privado.