Comerciantes denunciam assaltos na Estrada dos Fernandes

Os comerciantes da Estrada dos Fernandes denunciam os frequentes assaltos e arrastões aos veículos que circulam pela via. Há pelo menos sete meses a violência toma conta da localidade. Porém, segundo eles, houve aumento da atividade policial, o que tem inibido crime nas últimas semanas.

A Estrada dos Fernandes está localizada no bairro Sete Cruzes, entre os municípios de Suzano, Mauá e Ribeirão Pires. O ponto estratégico é alvo para assaltantes atacarem os motoristas que diminuem a velocidade devido às péssimas condições da via. O comerciante João Batista conta que a situação se intensificou nos últimos sete meses. "Esta é uma rota de fuga para os crimes que acontecem em Mauá e Ribeirão Pires.

Assaltos a pedestres ou aos comércios são raros, os carros são o foco. As ocorrências não têm hora, mas geralmente acontecem à noite". De acordo com Batista, arrastões também acontecem. "Roubam quatro ou cinco carros por vez. Eles (os assaltantes) fecham os motoristas, que param para passar nos buracos do asfalto".

Polícia

Contudo, segundo eles, nos últimos 15 dias, a Polícia Militar (PM) tem marcado presença na área. "A PM veio depois de reclamações frequentes. Por ser divisa entre municípios, acredito que o policiamento era disperso", disse. O quadro é confirmado por outro comerciante atuante na localidade, Antônio Braga. "Todo mundo deu queixa, aí a segurança foi ajeitada. Mas já atendi muitas vítimas que vem em busca de telefone, perguntando pelo posto policial mais próximo. No caso, a base no Casa Branca é a mais perto".