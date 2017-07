Conselho Regional fiscaliza atendimento odontológico no Alto Tietê

O Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo (Crosp) tem como duas principais ações, nas cidades do Alto Tietê e do Vale do Paraíba, a fiscalização e a manutenção da ética profissional. A informação foi confirmada ontem pelo presidente da entidade, Claudio Miyake, em entrevista ao jornalista Ayl Marques, da Rádio SP/Rio 101.5 FM.

" As duas funções são pela ética profissional e fiscalização. Assim, automaticamente estamos oferecendo a população um serviço de qualidade". Segundo ele, nas cidades da região existem várias "delegacias" que fazem este trabalho. "Na região, temos varias delegacias que servem não somente pela ética e fiscalização, mas também para sanar dúvidas da população", explicou.

Miyake também fez um panorama do atendimento odontológico em todo o Estado. De acordo com ele, são 130 mil profissionais inscritos no Conselho Regional, entre eles, dentistas, auxiliares, técnicos em saúde bucal e técnicos em prótese. "Temos ótimos serviços privados, assim como temos trabalhado com as prefeituras paulistas".

O Crosp também tem realizado trabalho de conscientização. "Temos percorrido o Estado conscientizando os gestores, secretários e coordenadores, para não deixar de lado a saúde bucal. Temos feito tanto o trabalho privado, como público. Temos atendimento nas UBS’s (Unidades Básicas de Saúde). Estamos sempre incentivando que a população se conscientiza não somente na hora da dor ou estético. Mas principalmente avaliar a importância da saúde bucal como meio de prevenção na saúde geral do cidadão".