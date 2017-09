Construção de ciclovia na João Batista Fitipaldi começará neste ano

A construção da ciclovia na Avenida Vereador João Batista Fitipaldi, localizada no Parque Maria Helena, está prevista para iniciar até o final deste ano. O valor total do investimento é de R$ 386.865,69, divididos em R$ 295,3 mil por meio de repasse de emenda do deputado federal Guilherme Mussi (PP), e R$ 91.565,69 de contrapartida.

De acordo com a Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae), a ciclovia terá 1,8 quilômetro e será implantada no canteiro central da avenida, com faixas pintadas a partir da estação de Suzano, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

Mais de 500 pessoas podem ser beneficiadas diretamente com a chegada da ciclovia. Somente o bicicletário da estação tem capacidade para 500 bicicletas, cujos ciclistas poderão ser os primeiros beneficiados com a estrutura. A Upae informou que a via foi contemplada para receber a ciclovia por ser uma avenida de grande fluxo, que corta toda a Zona Norte da cidade e chega até a estação.

Os ciclistas suzanenses aprovam a construção da ciclovia no local. Para se ter ideia, mais de 10 ciclistas foram observados em menos de dois minutos transitando pela avenida. Todos utilizam o meio de transporte para ir trabalhar no Centro.

Esse é o caso do operador de máquina Rafael da Silva Félix. Ele comentou que se sentirá mais seguro com a ciclovia. "Vou trabalhar todos os dias de bicicleta e me sinto inseguro andando no meio dos carros. Se realmente for feita, vai ser um grande benefício não só a mim, mas a todos trabalhadores que vejo de bicicleta", argumentou.

Já o ciclista Tarcísio Henrique reforçou a ideia de segurança e disse que a iluminação será essencial. "Saio de casa antes das 6 horas e está tudo escuro. A iluminação na avenida é precária e fico com medo de algum carro acabar me atropelando. Risco que várias pessoas correm todos os dias. Então, a ciclovia será uma solução", explicou.

O encanador Marcos de Almeida falou que foi atropelado três vezes. "É um perigo andar de bicicleta aqui, mas não tenho outra alternativa.Ficaria feliz quando a ciclovia fosse construída, pois fazer o trajeto do Gardênia até o Centro sem segurança fica complicado", completou.