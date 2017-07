Cras do Gardênia será inaugurado. Casa Branca ganhará nova unidade

O quinto Centro de Referência da Assistência Social (Cras) de Suzano será inaugurado no segundo semestre deste ano, no Jardim Gardênia. Juntamente com a unidade será entregue a Praça de Esportes e Cultura (PEC). A cidade ganhará ainda um novo espaço de atendimento social. No sábado (24), a Prefeitura divulgou, por meio de edital, a construção do Cras Casa Branca. Serão investidos R$ 585 mil na obra que terá cronograma de seis meses para conclusão a partir do início da construção.

De acordo com a administração, o novo Cras Casa Branca ficará na Rua Maria Clara Tavares. O local contará com maior infraestrutura para atendimento da população da região, além de ser próximo do prédio antigo (cerca de 500 metros de distância), para não causar transtornos aos usuários do serviço para localizar a nova unidade.

"O Cras representa o contato mais direto entre o município e a população no que se refere à Assistência Social, uma vez que é o local onde a população, em qualquer situação de vulnerabilidade, pode recorrer para fazer valer seus direitos fundamentais e sua dignidade humana", frisa o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Claudinei Valdemar Galo.

ATENDIMENTO

Segundo a pasta, Suzano conta com quatro Cras, no Casa Branca, Boa Vista, Palmeiras e Centro. "Uma quinta unidade será inaugurada no segundo semestre deste ano, juntamente com a Praça de Esportes e Cultura (PEC)”. Atualmente são realizados 75 atendimentos ao mês".

O Desenvolvimento Social conta também que 3.060 famílias estão cadastradas nos Cras da cidade. "Os serviços realizados são a entrada no Cadastro Único do governo federal e o gerenciamento dos programas de benefícios como Bolsa Família, desconto na tarifa de eletricidade, entre outros".

LICITAÇÃO

A licitação para a construção da nova unidade do Casa Branca foi aberta junto ao Departamento de Compras e Licitações. O recebimento dos envelopes com as propostas dos interessados em realizar a obra termina em 13 de julho, mesmo dia em que será feito a abertura dos envelopes e início do julgamento. O edital e os anexos estão disponíveis no site www.suzano.sp.gov.br. Dúvidas também podem ser esclarecidas pelos telefones 4745-2042 ou 4745-2191.