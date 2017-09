Depois do mau cheiro, moradores reclamam de furto próximo ao IML

Os suzanenses que vivem próximo ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade relatam a melhora quanto ao mau cheiro do local, que teve a estrutura reforçada com as reformas realizadas na unidade há dois anos. Contudo, a falta de segurança ao redor tem assustado a população que menciona furtos e roubos de carros na localidade, situada na Rua Cássia Francisco, no bairro Sítio São José.

O IML de Suzano, reinaugurado em fevereiro de 2015, causava diversos contratempos à vizinhança antes das reformas no espaço. Entre eles, o mau cheiro atormentava quem quer que passasse próximo ao local. Lúcia Ito, atendente de uma floricultura, conta como era situação e diz que o problema foi sanado. "Melhorou muito, não sinto mais o cheiro forte. Ficava o dia todo no ar. Ao sair na rua, o vento trazia. Parece que a geladeira (dos corpos) estava quebrada".

O proprietário de uma funerária, João de Oliveira, também recorda as condições do IML. "Agora melhorou 100%, não tenho mais reclamações quanto a isso. Antes não tinha exaustor, era horrível. O povo reclamou até que providências fossem tomadas".

Contudo, a violência tem afligido a vizinhança. O pedreiro Maurício Francisco da Silva realiza trabalhos no cemitério São Sebastião, que fica ao lado do IML, e diz que furtos e roubos a carros são frequentes na região. "Falta segurança. A instalação de uma câmera e um refletor de luz no IML poderia inibir os assaltantes na rua. Pelo menos uma vez por semana levam um carro. Há dois meses meu veículo foi roubado e outro dia também houve assalto a mão armada". O cenário é reforçado pelo aposentado João Bosco, que reside na vizinhança há 43 anos. "Levam carros de moradores e também de pessoas que são atendidas no IML. Há um ano furtaram meu carro. Tem assalto que acontece a tarde, a luz do dia".

O 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano informou que policiamento no Bairro Sítio São José é realizado pela 1ª Companhia. "Após pesquisas não encontramos registros que apontassem tais afirmativas, quanto ao aumento diferenciado dos delitos mencionados" explicou a nota. A polícia ressalta que nenhum tipo de obstáculo, como alarmes e travas, é capaz de impedir em 100% dos casos. Alguns recursos, porém, dificulta a ação dos ladrões, como o seguro contra roubo e uso de estacionamentos vigiados.

A PM aconselha que os motoristas sejam criteriosos na escolha do local de estacionamento, preferindo estabelecimento comercial para este fim. Também é importante evitar que o veículo fique na rua, principalmente durante a madrugada. "Procure estacionar em ruas iluminadas e próximo a locais vigiados. E não deixe embrulhos, roupas e pacotes à vista dentro do carro", orienta.

Entre abril e junho deste ano, a PM realizou em Suzano a abordagem a 6.994 pessoas, das quais 42 foram presas ou apreendidas. As ações ainda resultaram na recuperação de 72 veículos furtados ou roubados e apreensão de quatro armas de fogo.