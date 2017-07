Dia dos Pais deve aumentar vendas em até 60%

As vendas para o Dia dos Pais, celebrado no segundo domingo de agosto, pode ajudar a aquecer as vendas dos comércios suzanenses em até 60%. Entre os itens mais procurados pelos consumidores até o momento estão calçados, blusas e kits de perfumes. Ontem, a reportagem do DS foi às ruas centrais da cidade e constatou que várias lojas já se enfeitaram para a data, além disso, muitos consumidores pesquisam os preços.

De acordo com o gerente da Humanitaran, Josué Pinheiro, a loja espera crescimento de 15% por conta do Dia dos Pais. Também disse que trabalha com outras propostas para alavancar as vendas. Nesta semana, por exemplo, o estabelecimento oferece liquidações, além de formas de pagamento especiais com o cartão da loja. "Temos ainda, o Liquida Suzano, uma ação dos comerciantes para atrair os consumidores. Em todas estas iniciativas temos grande variedade de calçados, para todos os públicos e com diversos preços", completa.

A gerente da Transação Modas, Ana Mendes, comenta que a expectativa é aumentar as vendas em 60%. "Percebemos grande procura por blusas de linho e jaquetas de nylon. Montamos a vitrine com estas peças, pois muitos clientes querem presentear os pais com estes artigos. Esperamos que a data movimente a loja, assim como foi no Dia das Mães", detalha.

Já a gerente da Boticário, Adriana Sampaio, conta que os kits de perfumes tem estoque limitado e são os produtos mais procurados até agora, já que oferecem em média descontos de R$ 50. Ela frisa também que muitos consumidores fazem a famosa "pesquisa de preços".

O presidente da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano, Neder Romanos, frisa que o comércio está esperançoso com a data, assim como foi no Dia dos Namorados e Dia das Mães, em vista de a crise financeira enfrentada por Suzano e pelo País. "Contamos com a data para aquecer o setor e ter uma resposta positiva de vendas. Contamos também com o Liquida Suzano, a ACE e Prefeitura tem feito um trabalho para o domingo, 6 de agosto, onde se espera um bom movimento nas lojas. Este fim de semana antecede o Dia dos Pais, o que pode ajudar as vendas para a data. Além disso, levamos em consideração que muitas pessoas ainda possuem um percentual do FGTS para usar em épocas como esta", comenta.