Diário de Suzano estreia hoje novo portal; mais dinâmico e com atualização de notícias

O novo portal do Diário de Suzano, jornal da Rede DS de Comunicação, entrou no ar nesta terça-feira (27). O site é mais dinâmico, com notícias atualizadas praticamente no tempo em que acontecem. A nova plataforma vem enriquecer ainda mais o conteúdo já conhecido no jornal impresso, publicado diariamente no Alto Tietê.

O leitor do DS vai ter a partir de agora a oportunidade de acompanhar quase que em tempo real os fatos que acontecem em Suzano, Alto Tietê, País e Mundo. Para isso, o DS reforçou sua equipe e aprimorou sua estratégia de trabalho para levar ao leitor as notícias durante o dia. “Hoje não basta ter profundidade na cobertura. É preciso disponibilizar o que se apurou de forma mais dinâmica para o leitor”, disse o diretor de Redação do DS, jornalista Octavio Thadeu de Moraes.

A partir de agora o novo portal do DS terá notícias atualizadas 24 horas por dia; 7 dias da semana. “É um passo importante para a Rede DS. A transformação do portal pode ser comparada a outros importantes momentos do DS: quando o jornal passou a ser diário e coloridos, nos anos 80 e 90, respectivamente”, disse o editor-chefe do DS, Edgar Leite.

Uma das jornalistas responsáveis pela atualização das noticiais, a editora Elaine Brum afirma que será preciso ficar cada vez mais antenado com os fatos que acontecem na região e no País. “O novo portal existe para deixar o leitor e o internauta muito mais informados. Por isso, a atualização do portal é algo que deve ser uma marca”, afirmou.