Diário de Suzano lança DS Mix, novo canal de negócios

A Rede DS de Comunicação disponibiliza a partir de hoje o DS Mix: um novo canal de vendas e negócios. A plataforma digital visa a divulgação dinâmica dos anunciantes parceiros do jornal, a fim de aproximar o público interessado nos serviços. O formato exclusivo audiovisual segue a tendência dos grandes canais de varejo e proporciona uma nova experiência de alcance.

O DS Mix permite que empresas e comerciantes da região conversem diretamente com o público, por meio da plataforma digital criada exclusivamente para a divulgação dos serviços. A adoção do formato audiovisual tem por objetivo trazer maior dinâmica e interação com os usuários do portal Diário de Suzano. "A divulgação de produtos e serviços por meio de vídeo se tornou mais um canal importante para os empresários atingirem o público em massa, já que são fáceis de serem acessados. Esta é uma nova ferramenta para gerar negócios", disse o gerente comercial da Rede DS, Adriano Mello.