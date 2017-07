DS lança novo aplicativo de notícias

Após o lançamento do novo portal, o DS agora conta com um aplicativo de notícias que acaba de entrar no ar. Por meio desta ferramenta, o leitor poderá acessar a qualquer hora, de qualquer lugar, todo o conteúdo do DS. Tudo isso de forma bem prática, na palma da mão.

O internauta que tem aparelho Apple (iPhones/iPads) e Android, deve baixar o aplicativo nas lojas Play ou Apple Store gratuitamente. O aplicativo já está disponível nas duas versões, que representam quase a totalidade do público-alvo dos sites de notícias .

A ferramenta foi desenvolvida pela empresa 'Aplicativos Fácil – conectando você ao mundo'. Pelo portal, o leitor poderá ler as notícias de qualquer local e em qualquer horário com mais facilidade, de forma prática e acessível.

“Além do objetivo de manter o leitor sempre atualizado, a preocupação é facilitar o acesso à gama de notícias que o Diário de Suzano está produzindo em seu novo portal diariamente. O aplicativo chega para deixar esse acesso bem mais fácil”, disse o editor-chefe do DS, jornalista Edgar Leite.

Segundo ele, o aplicativo de notícias proporciona mais agilidade às informações sobre o que acontece em Suzano, Alto Tietê, Estado, País e mundo. “Por meio do app, qualquer pessoa terá em mãos, de forma prática e rápida, as notícias de forma instantânea”, acrescenta a editora-adjunto, jornalista Gabriele Doro.

Facilidade

O aplicativo é fácil de baixar e gratuito. Basta acessar o Google Play e buscar pelo termo “Diário de Suzano Mobile”. As notícias serão disponibilizadas, de acordo com a demanda. “O Diário de Suzano está buscando inovações. Por isso, o nosso leitor ganha nova versão, muito mais interativa”, disse o diretor de Redação, Octavio Thadeu de Moraes.

Na versão mobile, o aplicativo também permite ao leitor acompanhar as edições e notícias de forma dinâmica.