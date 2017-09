Efetivo de 100 policiais vai compor 1ª Companhia da PM; inauguração será segunda

Cem policiais vão compor o efetivo da 1ª Companhia da Polícia Militar (PM) de Suzano, que será inaugurada na manhã de segunda-feira (4), no Jardim Vitória. Após mais de quatro meses de reforma, a unidade atenderá as regiões Centro-sul e Centro-norte da cidade. O objetivo é facilitar a ligação entre a Rua General Francisco Glicério até a Estrada dos Fernandes, onde o índice de assaltos é grande. As informações foram concedidas pelo capitão e comandante da 1ª Cia, Samir Tobias Alvarez.

De acordo com ele, a unidade tem uma localização estratégica. "Lutávamos por essa conquista há muito tempo. Isso porque é um lugar ideal para tornar o efetivo melhor e com mais alcance das viaturas na região Centro-sul e Centro-norte de Suzano. Principalmente fazer a conexão da Glicério com a Estrada dos Fernandes. Irá beneficiar toda a população que passa e mora na área. Ao todo, 100 policiais atuarão na unidade para combater e inibir os crimes", explicou o comandante. Anteriormente, a Prefeitura, dona do espaço, afirmou que a implantação do equipamento no Jardim Vitória, trará além da sensação de segurança, melhoria no policiamento da região.

Samir ainda comentou que o prédio conta com estrutura adequada para suprir as necessidades de uma companhia militar. "O espaço era da Prefeitura e estava em desuso. Fizemos tratativas com o Executivo e conseguimos obter as instalações. Era um sonho antigo dos policiais, já que a sede antes era junto com o 32º Batalhão da Polícia Militar Metropolitano (BPM/M). Realizamos a recolocação de piso, de peças sanitárias e pintamos todo o prédio. A instalação está completa, com alojamento, administração, depósito, ideal para trabalharmos e protegermos a população", completou.

O evento de inauguração acontecerá a partir das 9h30, na Rua José Renzi, 400, em Suzano. Autoridades estarão presentes, como o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), deputados estaduais e até mesmo federais, além dos secretários e vereadores municipais.