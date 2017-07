Em 45 dias, mais de 3,3 mil buracos são tapados em operação

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos informou que nos primeiros 45 dias da Operação Tapa-Buraco mais de 3,3 mil crateras foram fechadas, com a aplicação de 618,8 toneladas de massa asfáltico. O contrato com a empresa responsável pelo serviços, Center Leste Serviços e Comércio Ltda., entrou em vigor em 18 de maio. O valor apresentado foi de R$ 598 por tonelada de massa aplicada. As três primeiras colocadas na licitação foram desclassificadas.

Segundo a Prefeitura, o objetivo dos serviços é minimizar as deformidades das vias da cidade e garantir os direitos de acessibilidade da população, bem como a manutenção das ações de Zeladoria.

A pasta responsável pela execução dos serviços, comandada pelo secretário Ari Serafim Barbosa, o Ari do Posto, passou por dezenas de bairros desde o início da operação, incluindo, Vila Amorim, Cidade Edson e Miguel Badra. Um cronograma está sendo cumprido, com direito a atendimento prioritário aos corredores de ônibus e a locais que mais necessitavam de reparos, como a Estrada dos Fernandes e a Estrada Santa Mônica, localizadas no Centro expandido, e as avenidas Francisco Marengo e Katsutoshi Naito e a Estrada Portão do Ronda, que ficam na Região Norte do município.

"Demos início aos trabalhos de tapa-buraco com uma demanda de ruas muito grande. Estamos executando os serviços em tempo integral (manhã, tarde, noite e madrugada), mas priorizando as ruas mais deterioradas e que têm tráfego acentuado e estratégico. Em alguns bairros, onde efetuamos reparos em vias principais, é importante lembrar que vamos voltar para, desta vez, tapar os buracos das ruas transversais. Nosso objetivo é zerar os buracos das vias pavimentadas de Suzano", garante Barbosa.

Em paralelo à Operação Tapa-buraco, a administração municipal está preparando outras frentes de trabalho, para fortalecer as ações de Zeladoria, como reativar a usina de asfalto frio. A aquisição de materiais para a manutenção de galerias pluviais, de esgoto e de calçamento, como pedra, pedrisco, pó de pedra, concreto usinado e tubos pré-moldados, também está nos planos do governo.

"Estamos organizando a reestruturação da usina de asfalto, que vai auxiliar nos trabalhos de tapa-buraco e de recapeamento. Há várias ruas importantes que ainda precisam de reparos, assim como é preciso ampliar bocas de lobo e implantar tubos para drenagem. A previsão é que essas melhorias também estejam em vigor dentro das próximas semanas", conclui o secretário.