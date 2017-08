Em dois anos, inquéritos da DDM de Suzano superam os de Mogi

Em dois anos, os inquéritos abertos na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Suzano supera os da unidade de Mogi das Cruzes. A informação foi confirmada pelo delegado seccional, Marcos Batalha, que esteve presente no evento de comemoração do aniversário da delegacia suzanense.

No evento, o delegado parabenizou o sucesso da DDM de Suzano. "Fico muito feliz em voltar a DDM e ver que está bem estruturada, realizando um grande trabalho. Para se ter ideia, a de Suzano ganha em inquéritos da de Mogi, o que me deixa muito satisfeito. Parabenizo a Silmara e a toda equipe".

Somente neste ano, 894 boletins de ocorrência foram registrados. Nos 12 meses de 2016, os números chegaram a 1.304. Também já foram expedidas 298 medidas protetivas, contra 433 registradas no último ano.

Durante o evento, também foi anunciado que será implantado entre o final deste ano e início de 2018 atendimentos voltado aos agressores de violência doméstica. O objetivo do projeto é ensiná-los a resolver questões de relacionamento sem cometer agressividade às mulheres. As tratativas da iniciativa se iniciarão nos próximos dias. As informações foram divulgadas pela delegada titular da unidade, Silmara Marcelino.

De acordo com ela, a iniciativa será um "braço" para o Projeto Recomeço, recém-lançado para tratar tanto do agressor, quanto da vítima, que decidem continuar em relação estável. O trabalho está sendo estudado por meio do Departamento de Polícia Jurídica da Macro São Paulo (Demacro), nos moldes da DDM de Diadema, aonde a iniciativa apresenta bons resultados. "As tratativas irão começar e até o final do ano ou no início do próximo ano já estará sendo realizado aqui em Suzano. O trabalho será reunir periodicamente pequenos grupos de agressores e abordar temas relacionados a importância do diálogo e mostra que a violência não leva a nada, apenas prejuízos", explicou.

Durante a manhã de quinta-feira foi realizado um café em homenagem aos dois anos da DDM. Silmara ressaltou que até o final desse ciclo o saldo foi positivo. "Recebemos muitas ocorrências durante esse período. Mas ficamos felizes porque isso mostra que as mulheres estão tendo coragem para denunciar. Porém sabe que há muitas que precisam quebrar esse receio. Para isso, vamos continuar passando orientações e desenvolvendo um trabalho maior, para no futuro o número de casos cair, como já vem acontecendo desde quando começamos a atuar", comentou a delegada.

Por outro lado, o delegado titular da Delegacia Central de Suzano, Edson Gianuzzi, elogiou o serviço da DDM, que tem diminuído o número de inquéritos na delegacia. "Parabéns a todos envolvidos na DDM de Suzano, pois além de atenderem exclusivamente as mulheres, com um trabalho mais eficiente a este grupo, desafogou o número de casos que eram registrados na delegacia".

Já a advogada Maria Margarida Mesquita, uma das principais incentivadoras para trazer a delegacia especializada à cidade, ficou muito contente pela conquista da unidade. Isso porque lutava há mais de 16 anos pela instalação da unidade. "Suzano registrou uma grande vitória. Nesses dois anos, a DDM amparou todas as mulheres vítimas de violência com muita dedicação e com uma equipe de qualidade", enfatizou.

O deputado estadual Estevam Galvão (DEM) também comemorou a conquista. "Combater a violência doméstica é de extrema importância. Com apenas dois anos de existência, a DDM já mostrou muito serviço. Essa conquista foi minha e sou grato em estar ajudando as mulheres que são vítimas de violência".