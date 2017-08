Empresa Simétrica vai construir Hospital Regional por R$ 28 mi

A empresa Simétrica Engenharia Ltda. será a responsável pela construção do Hospital Regional de Suzano. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (24), data em que houve a homologação da concorrência. O investimento é de mais de R$ 28,187 milhões. Serão realizados serviços para a implantação da primeira fase da obra.

No último dia 10, houve publicação do resultado do julgamento da licitação para construção da unidade hospitalar. A empresa Simétrica ficou na primeira colocação entre as concorrentes. Outras duas empresas foram classificadas, mas apresentaram maior valor. Em segundo lugar ficou a Scopus Construtora & Incorporadora Ltda, com uma proposta de R$ 28,441 milhões. Já na terceira colocação foi classificada a empresa Lopes Kalil Engenharia e Comércio Ltda., com uma proposta de R$ 28,452 milhões.

Além disso, três empresas foram desclassificadas por estarem com as propostas vencidas. São elas: MPD Engenharia Ltda.; Construções e Incorporações CEI Eireli; Engesec Construções Ltda. Após o dia 10 foi aberto um prazo de cinco dias para recurso.

Hospital Regional

Em junho, o DS noticiou que a licitação para construção do Hospital Regional estava em análise jurídica. Na ocasião, a previsão era de que o projeto tivesse um custo de R$ 25 milhões.

O projeto prevê uma capacidade para 210 leitos e atenderá pessoas de Suzano e região. A construção da unidade de saúde será dividida em etapas. A empresa vencedora fará somente a primeira fase. O Hospital Regional será construído em um terreno de 71 mil metros quadrados. Por conta da construção da unidade, será feito um prolongamento da Rua Sete de Setembro, que atualmente termina na Avenida Senador Roberto Simonsen, até a Avenida Paulista.

O Hospital Regional foi submetido a três processos de licitação, desde o início de 2015. O consórcio HF-CDG Suzano, vencedor da primeira licitação, desistiu de realizar a obra em outubro do ano retrasado. O consórcio era formado por duas empresas: Heleno & Fonseca Construtécnica S/A e CDG Construtora Eireli. Após isso, em dezembro de 2015, a Prefeitura abriu uma nova licitação, mas sem passar pelo processo de pré-qualificação. Posteriormente, a licitação foi novamente cancelada.

A planilha de custo da obra foi realizada inicialmente em maio de 2014. Para a atualização dos valores, a planilha foi encaminhada para a Caixa Econômica Federal (CEF), que faz a liberação do dinheiro.