Equoterapia promove melhora na vida de deficientes e pessoas especiais

Nem a manhã, um pouco mais fria, tirou a animação e a alegria das crianças que estiveram na última quinta-feira (31) para mais uma atividade de equoterapia no Centro Hípico Haras Andrade, na Vila Ipelândia em Suzano. O método terapêutico que utiliza o cavalo em busca de um desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência ou necessidades especiais tem sido desenvolvido há dois meses (veja mais na matéria abaixo). Melhoria na coordenação motora, na sensibilidade tátil e na percepção sensorial, além do aumento da integração social foram alguns pontos apontados pelos pais como benefícios para seus filhos, atendidos no local.

Nos olhos das crianças um brilho e uma inquietação como de quem anseia pelo seu momento semanal, ao lado do mais novo amigo de quatro patas, crina e grandes dentes. Deilson Mendes de 29 anos tem paralisia cerebral e é um dos atendidos pelo projeto. Com um sorriso no rosto disse que sempre gostou dos cavalos e contou o que mais gosta de fazer na equoterapia. "Gosto de alimentar o cavalo. Nem dá medo", disse. Junto com ele estava o pai, a mãe e a tia. "Ele tem gostado muito e já temos visto grandes benefícios para a saúde e o desenvolvimento dele", disse Ildonizete Mendes, pai de Deilson.

Outra criança que já está familiarizada com os cavalos é Wesley Lucas, de 13 anos. Ele também tem paralisia cerebral e dificuldade na articulação dos membros superiores. A fisioterapeuta do projeto, Edna Ittié, coloca um pedaço de cenoura nas mãos do pequeno, que sorri. O cavalo se aproxima e em poucos segundos a cenoura já não está ali.

A mãe de Wesley, Lucíola D'Amore, conta que a percepção sensorial do filho melhorou demais e que agora ele já consegue segurar objetos. "Tem vezes agora que ele quer mexer até no que não pode", disse a mãe em tom de brincadeira. Ela explica que os exercícios direcionados para seu filho têm justamente a finalidade de estimular esta parte. “As atividades feitas com ele aumentaram a percepção que ele tem das coisas que estão ao seu redor. Fez com que ele começasse a se interessar mais em pegar as coisas e ajudam também a aumentar a força muscular dele”, destacou.

Os benefícios foram apontados também por outras mães. "Ela antes tinha medo de todo e qualquer animal, até de formiga. Pensei até que não fosse gostar. Mas ao contrário, ela gosta de vir e fica ansiosa e isso ajudou no medo que ela tinha antes. Pude ver também uma melhora na comunicação dela", disse Veronice Ferreira que é mãe de Cássia, que também tem paralisia cerebral.

"O Gabriel já tinha feito equoterapia quando tinha 3 anos e depois com 8, porém tivemos que parar. Essa parceria entre a Apae e o haras é uma oportunidade única", reforçou Luzinete Santos, mãe de Gabriel, de 17 anos.

A fisioterapeuta explicou como os exercícios realizados na equoterapia ajudam as crianças. "Trabalhamos na área da Saúde, da Educação e no biopsicossocial do praticante. Pegamos a criança que não tem postura e o cavalo estimula a parte motora. E em cada terapia que aplicamos aciona vários músculos da criança", explica Edna Ittié.

Já a psicóloga Bartira Oda, que integra a equipe clínica do projeto fala como as atividades podem melhorar a comunicação e a relação social dos atendidos. "Esse exercício de alimentar o cavalo, por exemplo, estimula a aproximação a integração da criança, além da sensibilidade e a habilidade social", reforçou.

Além da fisioterapeuta e da psicóloga completam a equipe, três estagiárias de Veterinária: Flávia Glavina, Grabriele Natale e Cintia Cursino, que acompanham as crianças em todo o trajeto com o cavalo. E mais três voluntários locais: Isabela Silva, Thainá Aparecida e Robson Hiakuna, que também ajudam no cuidado com os animais e na realização das atividades com as crianças.

Ao final da prática, que teve duração de aproximadamente 45 minutos, a equipe realizou um exercício de interação entre pais, filhos e animal. Os pais junto dos filhos escovaram os pelos dos cavalos que aceitavam a atenção recebida.