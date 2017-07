Estevam diz que autorização para reforma do DP Central 'está nas mãos do governador'

A autorização para a reforma da Delegacia Central de Suzano, iniciativa aguardada há anos pela cidade, está nas mãos do governador Geraldo Alckmin (PSDB). A informação foi divulgada nesta segunda-feira (10) pelo deputado estadual Estevam Galvão de Oliveira (DEM), em entrevista ao jornalista Ayl Marques, na rádio SP/RIO 101.5 FM, emissora da Rede DS de Comunicação. O democrata também adiantou que algumas, das 700 viaturas previstas para serem entregues às polícias do Estado, deverão ser encaminhadas a Suzano.

Segundo o deputado, ele tem cobrado muito a reforma do DP Central. “O prefeito (Rodrigo Ashiuchi-PR) e o secretário de Segurança (Fátimo Aparecido) também precisam cobrar o Estado. A autorização para a reforma já está nas mãos do governador”, pontua. Estevam também frisa que o trabalho em segurança pública é constante. “Fiz diversas reuniões com os comandantes da região e do Estado, sempre na insistência, porque o momento é crítico, vivemos uma crise política, mas também na economia, então todos os governos, vem atravessando um momento bastante difícil”, completa.

Um dos projetos que recebe atenção do deputado é a criação da 5ª Companhia (Cia) da Polícia Militar, em Palmeiras. “Projeto difícil, mas tudo é difícil e temos que insistir muito. O coronel (comandante-geral da PM, Nivaldo Cesar Restivo) disse que tem mais de 700 viaturas para receber e ele vai designar algumas para a cidade, assim como o efetivo, ele assumiu o compromisso de atender Suzano e o Alto Tietê, após a formatura de soldados”, assegura.

Sobre transporte público, o democrata frisa que Suzano já ganhou a melhor estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e a previsão de conclusão da obra é para 2018. Ele afirma ainda que, no próximo dia 19, se reunirá com uma conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE), para conversar sobre um prazo para liberação das obras da alça de acesso do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), em Suzano.

Outro assunto que interessa o político é o projeto da Bacia do Rio Guaió. De acordo com o parlamentar, a partir do projeto será possível um zoneamento que permita a implantação de "indústrias limpas" em Suzano. “Isso com certeza é um resgate para Suzano de tudo aquilo que perdemos de ICMS”. O setor da saúde também tem atenção do deputado. Ele frisa que está à disposição de Poá para ajudar na continuidade dos atendimentos do Hospital Municipal Doutor Guido Guida.

Estevam também assegura que as obras do Hospital Estadual de Suzano, anexo ao Hospital das Clínicas (HC), será entregue em até um mês e meio. Além disso, garante a chegada da carreta de mamografia Mulheres de Peito em agosto. Segundo ele, a unidade móvel resolverá totalmente o problema da demanda reprimida da cidade.