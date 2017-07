Estevam é o entrevistado da Rádio SP/Rio 101.5 FM de segunda

O deputado estadual Estevam Galvão de Oliveira (DEM) será o entrevistado de amanhã da Rádio SP/Rio 101.5 FM, uma emissora da Rede DS de Comunicação. Ele responderá às perguntas do jornalista Ayl Marques dentro da Programação do Jornal 120 Minutos. O ouvinte poderá acompanhar a entrevista às 8h30, tanto pela rádio como pelo Facebook do Diário de Suzano, ao vivo.

O deputado é mais um dos entrevistados da série que a SP/Rio 101.5 vem realizando com autoridades do Alto Tietê.

Estevam Galvão tem mais de 44 anos de vida pública. Ele já foi vereador e prefeito por quatro mandatos no município de Suzano, deputado federal e subprefeito na gestão do prefeito da Capital Paulista, José Serra. Reeleito para o quarto mandato parlamentar na Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado foi líder da Bancada do Democratas por 10 anos.

Em março foi eleito para assumir o cargo de segundo secretário da Alesp pelo biênio 2017-2019.