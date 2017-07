Estrada do Marengo tem 150 buracos e vai receber operação

A Estrada do Marengo tem mais de 150 buracos em sua extensão. Localizada no Boa Vista, a via de aproximadamente 800 metros conta também com problemas de sinalização. Segundo os moradores e comerciantes, os problemas acontecem há dois anos. O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) afirmou que a estrada será contemplada em breve pela Operação Tapa-Buraco, além de ressaltar que todos os bairros da cidade estão recebendo nova sinalização.

Na estrada, as crateras ficam espalhadas por todas as partes. Para se ter ideia, na altura do 261, há uma sequência de mais de 10 buracos no lado de quem segue sentido Centro. Além disso, no mesmo trecho, no canteiro de quem segue sentido Itaquaquecetuba, o asfalto cedeu por cerca de cinco metros de largura. Moradores tiveram que colocar pedras de rachão para nivelar com a estrada.

O empresário Fabiano Ponce, que tem um apartamento em um condomínio da via, disse que mesmo frequentando pouco o local, já teve muitos prejuízos. "Cansei de trocar suspensão do carro. Isso tudo porque veículos pesados trafegam por aqui diariamente e causam as crateras. O Executivo deveria tomar alguma providência, pois nenhuma rua aguenta ficar sem manutenção", explicou. O DS registrou a circulação de mais de 20 caminhões e ônibus municipais trafegando no local em menos de 10 minutos. Um deles era o ônibus da linha do Dona Benta e do Miguel Badra Alto.

Em relação à sinalização, alguns trechos da via informam orientações controvérsias. Uma delas fica na altura do 280, onde a placa afirma ter lombada, mas no local há um buraco. A condição não atrapalha apenas os motoristas, mas também os pedestres. Esse é o caso da dona de casa Teresinha Maria da Silva. Ela contou que caiu uma vez nos buracos, mas que por sorte não sofreu nada grave. "Por ter muitas crateras presto muita atenção onde pisar. Porém tem vezes que mesmo assim sou surpreendida. Um descaso com nós, moradores da região. Tomará que resolvam. Não dá para ficar desta forma", lamentou.

O representante de vendas Edimárcio Costa Silva comentou que o abandono da estrada está ligado à questão da via fazer divisão das cidades, Suzano e Itaquaquecetuba. "Já troquei mais de três peças do meu carro. Outra, se um dia eu tentar socorrer alguém da minha família não vou conseguir sair rápido, os buracos não deixam. A estrada está bem esquecida".

Na contramão dos problemas, uma oficina mecânica localizada na estrada tem registrado aumento no movimento. Segundo o auxiliar mecânico Tiago Tito, mais de 10 consertos de suspensão e motor, além de troca de amortecedor são realizados por semana. "Para nós está sendo ótimo. Serviço que não para. Mas gostaríamos que a estrada melhorasse para o bem de toda a população", enfatizou.