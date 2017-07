Cadastro ou recadastramento para o Passe Livre de Suzano termina nesta quarta

O prazo de cadastro e recadastramento do Passe Livre de Suzano termina nesta quarta-feira. De acordo com a Secretaria de Educação, os suzanenses vão precisar acessar o site da Prefeitura e efetuar todos os trâmites para obter o benefício estudantil. A atualização ou nova inscrição é feita somente pela internet.

Os interessados deverão efetuar os procedimentos solicitados, sendo ele para o recadastramento ou cadastro, e imprimir um formulário. Em posse do documento, o aluno aguardará uma semana. Depois, a pasta de Educação divulgará as datas de agendamento dos beneficiários selecionados e que atendem aos requisitos do programa.

Quando confirmado o cadastro prévio, o aluno precisará comparecer à sede da Secretaria de Educação (Rua Aurora, 303 - Vila São Francisco) e apresentar os documentos exigidos para que, assim, a validação do Passe Livre funcione.

No primeiro dia de cadastro, realizado ontem, o site da Prefeitura ficou congestionado, o que ocasionou a queda. A Prefeitura informou, em nota, que o problema pontual ocorreu apenas no período da manhã, em razão do número excessivo de acessos para o Passe Livre.

Segundo a administração, o problema foi resolvido e o site está normalizado. A administração disse que para não haver mais problemas, o setor de tecnologia da pasta permanece monitorando o site em tempo real.

Passe Livre

O Passe Livre foi criado por meio de lei complementar de 2013. Ele é de uso exclusivo dos estudantes regularmente matriculados nas redes de ensino reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC), que atendam os requisitos exigidos pela lei.

Para realizar a inscrição são necessários os seguintes documentos: apresentação do cartão "Passe Livre Estudantil"; declaração da(s) escola(s) mais próxima(s) da residência do aluno que atendam sua série, mencionando não haver vaga (somente para solicitações dos alunos de escolas estaduais e municipais); cópia do comprovante de residência atualizado; apresentação do RG; ficha de inscrição assinada e carimbada. Para cadastros novos juntar cópia do RG do aluno e 1 foto 3x4.su