Evento para fomento de tecnologia será realizado no final deste mês

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego deve realizar no final deste mês um evento chamado "Innovation Day", no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi. A iniciativa tem por objetivo fomentar e trazer startups para Suzano, com novas empresas, novas tecnologias, economia colaborativa, cidade inteligente, marketing digital, robótica e programação e contará com apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

O evento será de tecnologia, inovação e empreendedorismo. Haverá palestras, workshops, arena colaborativa, fórum, expo star e mentoria. Além disso, para fortalecer a tecnologia no município, a Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação está elaborando o Plano Diretor para o Parque Max Feffer e uma área de 92 mil metros quadrados, que deve ser destinada para a criação de um Centro Tecnológico. Caso seja construído, o espaço vai receber empresas voltadas à tecnologia, mas também como foco no meio ambiente e educação.

Para a viabilização deste projeto, o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) protocolou na última recentemente, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, o pedido de implantação de uma Incubadora Industrial de Pesquisa e Tecnologia no município. O projeto, apresentado ao vice-governador e também ao secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, Márcio França, indica esta área de 92 mil metros quadrados, situada em no Jardim Imperador, ao lado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP). Trata-se de mais um projeto que representa o desenvolvimento econômico.

De acordo com o Executivo, isso "significaria a preparação do município para atrair novas empresas e novos investimentos privados, visando sempre o bem-estar da população e a oferta de serviços de qualidade aos munícipes", informou em nota. Essa incubadora industrial ficará ao lado do futuro Hospital Regional, unidades educacionais de ensino superior e técnico, além do Parque Municipaç Max Feffer e localizada a menos de dez minutos da estação.