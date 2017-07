Festa das Águas deve reunir 30 mil pessoas no Max Feffer

Suzano sedia neste sábado (8) a 12ª edição da Festa das Águas. O evento é gratuito e acontece das 9 horas às 20h30, no Parque Municipal Max Feffer. Pelo menos 30 mil pessoas são esperadas ao longo do dia. Serão oferecidos serviços, lazer, saúde, beleza, batismo e shows de bandas gospel. A organização é da Igreja Cristã Mundial.

O evento é aberto ao público. Os serviços oferecidos são totalmente gratuitos. O visitante terá oportunidade de colocar os exames médicos em dia, relaxar e cuidar da aparência, exercitar o corpo, além de receber o atendimento jurídico e a possível recolocação no mercado de trabalho. Também terá um espaço reservado para cães e gatos, inclusive com uma feira de adoção.

Para o bispo Julio Cesar Vertullo, o dia é especial para o suzanense e a população da região. Isto porque mostra o verdadeiro significado do amor e caridade ao próximo. “Não é apenas por à disposição vários atendimentos, mas mostrar que a festa é dedicada ao amor ao próximo”. Ele destacou que o evento deste ano vai reunir 600 voluntários.

Vertullo explicou também que a edição deste ano vai ter o encaminhamento de exames médicos complexos, como o papanicolau. Além do atendimento de dentistas e veterinários. “Serão diversos exames. Do idoso a criança, até mesmo aos pets. Teremos atendimento e uma feira de adoção”, completou.

As novidades para este ano não resumem a apenas ao encaminhamento para exames complexos. Haverá uma tenda com um mini-planetário. A intenção da organização é a de ensinar crianças sobre o sistema planetário. “A edição deste ano haverá várias novidades. Em questão do lazer, terá um parque infantil, além de uma parede de escalada. Enfim, muitas coisas”.

Ao longo dos anos, a festa se tornou uma tradição na cidade. O evento acontecia na sede da igreja, mas passou a ser realizado no Largo da Feira. O sucesso da Festa das Águas foi tamanho, que precisou ser mudado novamente, mas, a estrutura foi para o parque municipal.

“Em média, a festa atrai a até 30 mil pessoas. Esperamos este público no sábado. As pessoas carecem de oportunidades, sendo ela de lazer a serviços. Então, por isso, o evento é um sucesso. Esperamos que seja a cada ano melhor ainda”, enfatizou Vertullo.