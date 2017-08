Festa das Nações acontece no final de semana e espera 10 mil pessoas

A 31ª Festa das Nações acontece neste final de semana em Suzano. Mais de 10 mil pessoas são esperadas no evento, que contará com atrações culturais. A festividade começará no sábado, a partir das 10 horas, e será realizada na Associação Cultural Suzanense, o Bunkyo.

A abertura oficial será no primeiro dia do evento, às 19 horas. Antes disso, comidas e outras barracas de diversão já estarão à disposição do público. Por volta das 19h30 começará o concurso "Rainha das Nações". Até o momento já foi realizado uma pré-seleção de 125 inscritas, das quais 12 vão para a final no dia. Já no domingo, quem animará o público são as escolas de dança da região, além de duas duplas sertanejas também renomadas no Alto Tietê: Simão Pinheiro & Felipe e Marcos & Bueno.

Anualmente, a festa é organizada com o objetivo de unir as nações representadas na região do Alto Tietê por meio da gastronomia. A arrecadação é direcionada para o Combate à Poliomielite, para o Banco de Cadeiras de Roda do Município e também para outros projetos regionais mantidos pelo Rotary Club Suzano.

O presidente da Festa das Nações, Claudio Rocha, destacou que neste ano ajudarão o Instituto de Nefrologia de Suzano. "A entidade está passando por uma situação crítica financeira e queremos ajudar, já que arrecadamos fundos por esse motivo. Ao todo, 300 pessoas são atendidas por dia, então queremos auxiliar nesse momento de dificuldade".

Rocha ainda ressaltou o diferencial do evento em comparação aos anos anterior. "Tentamos envolver mais a comunidade para que todos participem. Uma questão de integrar as pessoas mais para passarem um dia agradável. Buscamos essa união, direcionado as famílias", completou.