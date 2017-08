Festa Nordestina começa na quinta-feira e espera 70 mil pessoas no Max Feffer

A tradicional Festa Nordestina de Suzano começa nesta quinta-feira (10), no Parque Municipal Max Feffer e deve atrair pelo menos 70 mil pessoas. A 9ª edição do evento terá quatro dias de celebração e em todos eles com shows especiais para os visitantes. Além de muita música, a festa trará comidas típicas do nordeste e apresentações do Instituto Virtutis, organizador do evento em parceria com a Paróquia Santa Rita de Cássia.

De acordo com o padre Luis Alberto Hidalgo, o evento trará shows, sempre às 21 horas, do Trio Caqui Doce, na quinta-feira (10); Dyego Marques e Louzano, na sexta-feira (11); Trio Virgulino, no sábado (12); e Simão e Felipe, no domingo (13). "Começamos a festa com a missa de abertura, na quinta, às 18 horas. Mas teremos ainda apresentação das escolas municipais com danças nordestinas, apresentação dos trabalhos do Instituto Virtutis, entre eles, balé, zumba, judô e música erudita. Além das barracas típicas, com pastel, cachorro-quente, churrasco e bebidas", comenta.

Neste ano, os visitantes poderão saborear uma novidade, a barraca com macarrão nordestino feito pelo padre Hidalgo, além disso, o evento terá o tradicional restaurante nordestino, com comidas típicas como buchada, baião de dois e rabada. São 15 tipos de comida nordestina.

"Esta é a 9ª Festa Nordestina de Suzano, aprovada em 1993 na cidade. Ela surgiu em homenagem aos nordestinos que moram em Suzano. Na região da paróquia, por exemplo, que está na Região Norte da cidade (Jardim Gardênia), se estima que 80% dos moradores tenham origens nordestinas', conta.

Hidalgo frisa ainda que o evento de abertura contará com a participação de autoridades. "Esta é uma festa importante para resgatar a cultura nordestina e dar continuidade aos trabalhos sociais desenvolvidos no instituto. O que arrecadamos na festa paga as aulas ofertadas aos moradores de baixa renda da Região Norte", revela.

Pelo menos 700 pessoas são atendidas por mês em diferentes tipos de aulas ofertadas pelo instituto. O Virtutis nasceu em 2011. A entidade foi criada a partir da igreja, mas hoje atua de forma independente. Hidalgo conclui que outras entidades como o Fundo Social de Solidariedade, Rosa Mística e pastorais sociais da Diocese também participarão do evento e após a festa, será divulgada uma faz prestação de contas sobre o quanto foi arrecadado e quanto foi para cada entidade.

Serviço

A Festa Nordestina começará às 18 horas, quinta e sexta-feira, e às 9 horas no sábado e no domingo. O evento sempre se encerrará às 23 horas. Este é o segundo ano de celebração no Parque Max Feffer. O evento conta ainda com apoio da Polícia Militar (PM), Guarda Civil Municipal (GCM), Secretaria de Saúde, Corpo de Bombeiros, além de segurança particular e estacionamento dentro do local.