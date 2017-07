Festival do Meio Ambiente reúne mais de 8 mil pessoas em Suzano

A primeira edição do Festival do Meio Ambiente, em Suzano, reuniu mais de 8 mil pessoas. Organizada por setores, a iniciativa teve como tema a preservação dos recursos naturais, a sustentabilidade e a posse-responsável de animais domésticos. Com entrada franca, o evento foi promovido pela Secretaria de Meio Ambiente, no domingo (25), no Parque Municipal Max Feffer.

Segundo o secretário do Meio Ambiente, Carlos Toshiharo Watanabe, o encontro foi estruturado em sete setores e contou com o auxílio de uma equipe de intérpretes em Libras, atendendo aos preceitos da inclusão social.

Os visitantes puderam conferir no Parque Municipal a ala vivencial, que contou com oficinas, palestras e a “Feira do Desapego”. Já no setor Cultural, houveram apresentações de música, de dança, contação de histórias e exposição de artesanato. A programação do setor da Saúde teve atividade física, feira de produtos orgânicos, além de estande voltado à aferição de pressão arterial e à saúde bucal, com direito à reciclagem de escovas e de embalagens de pasta dental, e à aferição de pressão arterial.

A área Educacional contou com exposição de trabalhos de sustentabilidade de escolas particulares, de universidades e de escolas técnicas.

Em outro espaço foi montado o setor de Tecnologia Sustentável, onde foi exposto um carro híbrido (que roda com motor a combustão, auxiliado por outro elétrico, que não libera poluentes). A importância da substituição das lâmpadas fluorescentes pelas de LED e os benefícios da energia solar fotovoltaica (obtida por meio da conversão direta da luz em eletricidade) para o Meio Ambiente também marcaram positivamente o estande.