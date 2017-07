Fundo Social de Solidariedade recebe doação de meia tonelada de alimentos da RPM Drift

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano recebeu a doação de meia tonelada de alimentos. Os donativos foram entregues pela RPM Drift, na tarde de quarta-feira (26). O grupo promoveu a 'Drift Brothers', que ocorreu no domingo (23), no Parque Municipal Max Feffer. O evento teve a apresentação de profissionais da modalidade de condução de carros, além de encontro de veículos antigos e torneio de automóveis rebaixados. A inscrição dos participantes foi trocada por um quilo de mantimento.

A entrega simbólica ocorreu no Paço Municipal Firmino José da Costa, na Rua Baruel, 501 – Centro. Na oportunidade, a presidente do Fundo Social e dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), a primeira-dama Larissa Ashiuchi, acolheu os donativos angariados pela RPM Drift. A doação será destinada às famílias em situação de vulnerabilidade social devidamente cadastradas nas entidades parceiras da municipalidade.

“Essa é mais uma colaboração que recebemos com toda a gratidão. Ficamos extremamente orgulhosos em saber que a realização de um evento esportivo também resultou num gesto tão nobre. Esses alimentos já estão reforçando o estoque do Fundo Social, que, em breve, vai providenciar a devida destinação, ajudando, assim, muitas famílias da cidade que precisam”, argumentou.

Drift

O “Drift Brothers” reuniu mais de 300 veículos de inúmeras equipes e clubes do segmento automotivo do País. Na festiva ocasião, 12 pilotos profissionais fizeram apresentações radicais para o público presente. A Prefeitura concedeu apoio à organização do encontro no estacionamento do Max Feffer. A parceria também contou com o respaldo do vereador Rogério Gomes do Nascimento (PRP), o Rogério da Van.

Realizado pela primeira vez em Suzano, o “Drift Brothers” visou à integração das famílias. A modalidade é norteada pelo estilo único de condução de carros, que são especialmente preparados para a ocasião. Durante as apresentações no domingo, foram utilizadas várias técnicas de derrapagem em curva, fazendo com que os veículos deslizassem de lado, preferencialmente em alta velocidade.

“Os condutores que estiveram em Suzano neste evento estão acostumados a participar de campeonatos nacionais de Drift por todo o Brasil e até no exterior. Acima de tudo, foi um encontro para quem ama carros, é apaixonado por esporte e quer se divertir com sua família. Fico muito feliz poder participar de uma iniciativa deste tipo e, principalmente, auxiliar na destinação dos mantimentos arrecadados para o Fundo Social”, observou o parlamentar.