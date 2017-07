Gondim é o entrevistado de quarta-feira da SP/Rio 101.5 FM

O deputado estadual Luiz Carlos Gondim Teixeira (SD) é o entrevistado desta quarta-feira da rádio SP/Rio 101.5 FM. Ele responderá as perguntas do jornalista Ayl Marques, dentro a Programação do Jornal 120 Minutos.

A entrevista faz parte de uma série que está sendo realizada pela rádio, com autoridades do Alto Tietê. O ouvinte poderá acompanhar a entrevista às 8h30, tanto pela rádio como pelo Facebook do Diário de Suzano, ao vivo.

Entre os assuntos que poderão ser discutidos, além dos projetos parlamentares do Gondim, está a questão da saúde, já que o deputado faz parte da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Além disso, Gondim é formado em Medicina e exerce a função até hoje, com atendimentos em Mogi e outras cidades da região.

Iniciou sua vida pública em 1988, quando eleito vereador em Mogi das Cruzes, cargo que ocupou em dois mandatos consecutivos. Em 1998, foi eleito deputado estadual com 13.327 votos do Alto do Tietê. Em 2002, conquistou apoio em várias regiões do Estado e foi reeleito com 56.967 mil votos. Em 2006, recebeu 70.403 votos, e, em 2010, 104.663 votos provenientes de 439 cidades do Estado de São Paulo. Foi reeleito para o seu quinto mandato em 2014, com um total de 88.703 votos.

A sua base eleitoral é o Alto Tietê e sua atuação principal concentra-se nas áreas da saúde, promoção social, educação, transportes públicos, habitação, agricultura, infraestrutura, e abrange todo o Estado.