Hipermercado Extra encerra atividades no Centro de Suzano

O hipermercado Extra, localizado na Rua Campos Salles, 690, no Centro de Suzano, encerrou na terça-feira (1) as atividades na cidade. No portão do estabelecimento foi colocado um cartaz com um comunicado “a partir de 1º de agosto esta loja encerra suas atividades”.

O estabelecimento não deu explicações sobre o fechamento da unidade. Porém outro supermercado da rede, em Mogi das Cruzes, localizado na Avenida Henrique Peres, 1.330, no bairro Braz Cubas, também foi fechado ontem.

O encerramento das atividades do local pegou muita gente de surpresa em Suzano.

O hipermercado atuava há muito tempo na cidade. A rede atua em quatro cidades da região do Alto Tietê, sendo que a cidade mogiana tem o maior número de lojas, com agora três unidades. O estabelecimento de Braz Cubas também foi fechado sem muitas explicações aos consumidores.

Na cidade suzanense, a unidade do Centro era a única da rede de hipermercados.