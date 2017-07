Innovation Day deve atrair 4 mil pessoas neste sábado em evento para fomento de tecnologia

O Innovation Day atraiu neste sábado (29) um público em busca do que há de mais atual no mercado de novas tecnologias, economia colaborativa, marketing digital, robótica e programação. O evento também debateu sobre a preocupação a criação de uma cidade inteligente, que visa a interação das pessoas para potencializar o desenvolvimento econômico e melhorar a qualidade de vida. Segundo o organizador da iniciativa, Leandro Correia, a expectativa é que pelo menos quatro mil pessoas visitem o local. O Innovation Day acontece no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, no Centro de Suzano.

Correia explicou que o evento surgiu com a ideia de entregar conteúdo às pessoas de forma rápida e fácil. Para ele, as informações vindas do exterior demoram a chegar na região ou simplesmente não chegam. A demora acaba influenciando ao crescimento do desenvolvimento econômico e a geração de emprego nas cidades que compõem o Alto Tietê. “Por isto é que decidimos trazer o que há de mais atual no mercado e entregar à população”, revelou.

Correia falou ainda sobre a possibilidade de que o Innovation Day seja precursor para a realização de eventos similares no Alto Tietê. Ele não descartou que a iniciativa possa acontecer em outras cidades da região e municípios que estejam ao redor das principais capitais do País (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, entre outras). “A ideia é expandir. Mas, principalmente, é entregar conteúdo que impacte na vida das pessoas para melhor”.

As pessoas que forem ao Innovation Day vão poder acompanhar palestras em tecnologia, inovação e empreendedorismo. Haverá ainda workshops, arenas colaborativas, fóruns, expo star e mentorias. Além disso, os startups explicarão sobre novos meios para aumentar a renda familiar.

“Tem uma startup bem legal que funciona em um custo muito baixo, com um retorno muito rápido. A pessoa trabalha em casa, simplesmente passando roupa. Tem muitas oportunidades para pessoas que, infelizmente, estão fora do mercado de trabalho”, falou Correia, quando foi questionado sobre o benefício do evento a visitantes que buscam um tipo de renda diferente.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Maurício Loducca, o Innovation Day não pensa exclusivamente em Suzano. Isto por conta de que a iniciativa beneficiará pessoas de todos os municípios da região. Segundo ele, a inovação será a palavra principal no século 21, já que a cada dia uma nova tecnologia é criada para auxiliar no desenvolvimento econômico. “Eventos de tecnologia, hoje, talvez seja o maior desafio na região. A inovação fará parte do nosso dicionário e cotidiano. Isto vai determinar o sucesso das empresas no decorre dos anos”. Loducca também falou que a região carece da facilidade ao acesso das informações. Mas acredita que após a realização do Innovation Day, a situação melhore.

O Innovation Day começou o ciclo de palestras às 9 horas e deverá terminar somente às 21 horas. Serão 12 horas seguidas de diálogos. O evento acontece na Rua Benjamin Constant, 682, em Suzano.