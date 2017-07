Processo Seletivo para contratar 20 médicos começam nesta segunda em Suzano

As inscrições para o processo seletivo que vai contratar 20 médicos para atenderem no Pronto-Atendimento (PA) de Palmeiras, nos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e na rede de atenção básica de Suzano começam nesta segunda-feira (24). O decreto, que cria a comissão que será responsável pela admissão dos profissionais via Processo Seletivo Simplificado, foi publicado pela Prefeitura.

O objetivo é preencher vagas para os cargos de clínico-geral 20 horas (3 vagas), clínico-geral plantonista 24 horas (6 vagas), pediatra plantonista 24 horas (1 vaga), ginecologista 20 horas (3 vagas) e psiquiatra 20 horas (7 vagas). Os salários variam de R$ 6.977 a R$ 7.697,05.

De acordo com o edital, disponível no portal oficial do município (www.suzano.sp.gov.br), as inscrições devem ser firmadas pelos médicos interessados até sexta-feira. Para isso, é preciso comparecer no Centro Unificado de Serviços (Centrus), no setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, na Avenida Paulo Portela, 210, 3º andar, sala 309, Centro. A lista de documentos necessários para cada especialidade médica está disponível no site da Prefeitura, contudo, entre eles estão o Registro do Conselho Profissional e o comprovante do título que garanta a especialidade.

A prova escrita, com múltipla escolha, e entrevista, no caso de psiquiatras, será aplicada em 6 de agosto, das 9 às 11 horas, na Escola Estadual (E.E.) Batista Renzi, na Rua Baruel, 44 - Vila Costa. A previsão é que no final do mesmo mês seja publicada a lista dos classificados. A admissão será imediata e seguirá as normas da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), uma vez que a expectativa da Saúde é suprir as vagas na rede, além de fazer a reposição das vagas em aberto.

"É preciso repor as vagas de profissionais que deixaram a rede durante a gestão passada (aposentados ou que deixaram a rede) e não foram repostas. São profissionais que também serão direcionados ao Pronto-Atendimento (PA) de Palmeiras e ao programa de Saúde Mental, além da Atenção Básica", completa a pasta.

A Saúde afirma ainda que o plano é expandir a estratégia de Saúde da Família e solicitar mais médicos ao governo federal. Dessa forma, com o redimensionamento da rede, a ideia é ampliar e melhorar a cobertura na Atenção Básica. "Conforme os profissionais do programa Mais Médicos chegarem ampliamos o quadro. Pelo menos dois médicos do programa já devem ser encaminhados para Suzano em breve, e a secretaria vai solicitar ainda mais profissionais".