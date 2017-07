‘Liquida Suzano’ terá food truck, serviços sociais e atrações culturais

Suzano vai realizar no próximo dia 6, o “Liquida Suzano”. O evento tem o apoio da Prefeitura e será realizada na Rua General Francisco Glicério, no trecho que compreende a Travessa Vinte e Sete de Outubro e a Rua Felício de Camargo. São esperadas milhares de pessoas no evento, que vai contar com atrações culturais, como teatro; serviços sociais gratuitos; food truck, com direito a referências de gastronomia gourmet; além do oferecimento de descontos por parte dos lojistas.

O encontro, que conta com a parceira da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano, pretende transformar a principal via do quadrilátero central da cidade num grande calçadão de ofertas. Segundo os organizadores da iniciativa, os comerciantes vão conceder descontos aos consumidores de forma promocional, com a intenção de fomentar o comércio suzanense.

"Este evento é uma parceria que o Poder Público Municipal estabeleceu, visando potencializar o comércio local. A partir do interesse da iniciativa privada em promover essa atividade, estamos cedendo todo o auxílio logístico necessário para que a mobilização de pessoas seja grande, atendendo, assim, as expectativas de todos", argumenta o titular da pasta de Desenvolvimento Econômico de Suzano, André Maurício Loducca.

A empresa responsável pelo "Liquida Suzano" vai disponibilizar toda a estrutura necessária para a realização das atividades, inclusive infantis. Na oportunidade, os pais poderão levar seus filhos para prestigiar a apresentação dos Minions, às 14 horas, no palco principal. A partir das 18 horas, será a vez da dupla sertaneja suzanense Simão Pinheiro & Felipe se apresentar.

Ficará por conta da ACE mobilizar os comerciantes no dia 6 de agosto, domingo que antecede o Dia dos Pais. De acordo com a entidade, a expectativa é que alguns lojistas disponibilizem durante o "Liquida Suzano" descontos especiais nas vendas, o que pode ocasionar um aumento de até 50% nas ações financeiras dos estabelecimentos comerciais, como explica Loducca.

"O 'Liquida Suzano' não trará só para a cidade variedades em Gastronomia, mas integrará o comércio local com uma série de ofertas para a população. Essa ação visa dar ainda mais condições aos lojistas de poderem potencializar seus negócios. De forma sintomática, os comerciantes participantes vão ajudar a cidade a se desenvolver".