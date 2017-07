Lista dos 40 classificados para a Frente de Trabalho é divulgada

A lista dos selecionados para a Frente de Trabalho foi divulgada na segunda-feira (24). Os nomes dos 40 classificados estão disponíveis no site da administração municipal ( suzano.sp.gov.br/web/assistencia-e-desenvolvimento-social/processo-seletivo ) e em frente ao Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado na Rua Paulo Portela, 210. A divulgação de duas listagens foi feita: a classificação geral (2.049 nomes) e também a lista com os 40 convocados.

Segundo a Prefeitura, os aprovados terão desta terça-feira (25) até 4 de agosto para fazer a entrega dos documentos solicitados no ato da inscrição no RH do Centrus. Na sequência, em 7 de agosto, os convocados passarão pela dinâmica de adaptação. "A previsão é que na primeira quinzena de agosto os trabalhadores já deem início às atividades. Todo o processo seletivo da Frente de Trabalho de Suzano é acompanhado e fiscalizado por uma comissão constituída por membros da administração municipal", adianta o secretário de Desenvolvimento e Assistência Social, Claudinei Valdemar Galo.

O chefe da pasta também frisa que o processo é conduzido com transparência. "Após a seleção dos 40 suzanenses aptos a desempenharem os serviços, os mesmos passarão por uma dinâmica de adaptação e, a partir de agosto, os trabalhos já terão início com a Frente de Trabalho constituída oficialmente", completa.

A partir de agosto, os 40 selecionados vão frequentar, gratuitamente, atividades de capacitação ocupacional e de cidadania, ao mesmo tempo em que exercerão atividades relacionadas à limpeza pública e à manutenção de ruas e de prédios públicos municipais. A jornada semanal de trabalho será de 40 horas, com remuneração mensal de R$ 937.

Nesta segunda-feira (24) pela manhã, a candidata Neusa Aparecida de Souza, de 57 anos, foi até o Centrus verificar a listagem. Ela conta que está desempregada há três anos. "Eu não passei na seleção. Eram muitas pessoas, mas eu tinha esperança. Agora precisamos aguardar, pode ser que surjam mais vagas. É sempre preciso ter esperança. No meu último emprego atuei como ajudante geral, então estou aberta a novas oportunidades", afirma.