Mais de 5 mil currículos são entregues para vagas do Shibata

Em apenas 12 dias, mais de 5 mil currículos foram entregues ao Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Suzano para concorrer as 170 vagas de emprego disponibilizadas pelo supermercado Shibata, que será implantado onde antes funcionava o Extra. O acolhimento de dados dos candidatos começou no último dia 4 na sede do PAT, localizada no Centro Unificado de Serviços (Centrus). A partir da próxima segunda-feira (21) os interessados poderão entregar o currículo também na própria loja, que estará em obras, mas haverá uma equipe para o recebimento dos documentos.

Os candidatos interessados em participar do processo seletivo devem comparecer das 8 às 17 horas nos dias de semana, no PAT, localizado na Rua Paulo Portela, 210. O currículo deve contar com fotografia. A recepção de currículos acontecerá até o fim de agosto, com início do processo de seleção a partir de setembro. A seleção será feita gradativamente até a inauguração da loja, prevista para novembro. Em relação às vagas, são variadas: caixas de supermercados, repositores, auxiliares, padeiro, açougueiro, entre outros.

Extra

A unidade será implantada no local onde antes funcionava o Hipermercado Extra. O anúncio de que o Shibata seria inaugurado na cidade foi feito após no dia 1º o Extra ter fechado as portas e pegado muitos suzanenses de surpresa. O Grupo Pão de Açúcar disse que a unidade foi fechada por problemas econômicos e operacionais. Um estudo feito apontou necessidade em encerramento.

Segundo a assessoria do grupo esta será a 21ª loja da rede, sendo a primeira em Suzano. Conforme o DS havia adiantado, a rede assume o galpão na próxima segunda-feira. O prédio passará por reformas e adaptações. A assessoria informou que as obras são necessárias para que "a unidade suzanense fique nos moldes e padrões das demais lojas que compõem o grupo e possa, assim, oferecer a mesma qualidade de serviços e produtos, características da Rede Shibata".

A assessoria informou que a unidade terá uma área de vendas de 1,5 mil metros quadrados, além de 90 vagas de estacionamento, 15 checkouts. Entre os setores que estarão disponíveis estão: açougue, padaria, frios, rotisserie, adega, flores, mercearia, limpeza pessoal e para casa.