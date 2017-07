Marcos Damasio será entrevistado desta sexta da Rádio SP/Rio 101.5 FM

O deputado estadual Marcos Damasio (PR) será o entrevistado de sexta-feira da Rádio SP/Rio 101.5 FM, uma emissora da Rede DS de Comunicação. Ele responderá às perguntas do jornalista Ayl Marques dentro da Programação do Jornal 120 Minutos. O ouvinte poderá acompanhar a entrevista às 8h30, tanto pela rádio como pelo Facebook do Diário de Suzano, ao vivo. O deputado é mais um dos entrevistados da série que a SP/Rio 101.5 vem realizando com autoridades do Alto Tietê.

Marcos Damasio nasceu em São Paulo e mora em Mogi das Cruzes desde os 3 anos. É técnico em Administração de Empresas e bacharel em Direito, formado pela Universidade Braz Cubas (UBC), de Mogi das Cruzes. Foi eleito vereador pela primeira vez em 1988 e reeleito em 1992. Retornando à Câmara mogiana em 2004 e se reelegendo em 2008.

Vinha exercendo o cargo de secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social da Prefeitura de Mogi das Cruzes desde 1º de janeiro de 2009, tendo se licenciado entre os meses de abril e outubro de 2014 para participar do processo eleitoral como candidato a deputado estadual. Foi eleito com 59.368 votos.