Médico de Suzano dá dicas de como prevenir doenças respiratórias em razão do tempo seco

A baixa umidade relativa do ar, inerente à atual época do ano, pode desencadear alergias e doenças no trato respiratório. Contudo, há como se precaver quanto ao problema. O alerta é do pneumologista Paulo Henrique Braga Bizarria, que trabalha na rede municipal de Saúde de Suzano. Segundo o especialista, uma das armas contra os males do tempo seco é a constante hidratação, além de manter o ambiente sempre umidificado. Bons hábitos alimentares e a prática constante de atividades físicas também favorecem a manutenção do bem-estar nos períodos mais frios do ano.

De acordo com Bizarria, o ideal no outono e no inverno é manter o corpo hidratado. Para adultos, é sugerida a ingestão de dois litros de água por dia, sendo que sucos, refrigerantes e outras bebidas, sobretudo as alcoólicas, não a substituem. Umidificar o ambiente com toalhas molhadas, recipientes d’água e umidificadores também ajuda a melhorar a qualidade do ar.

“O tempo seco facilita a adesão do vírus nas vias áreas por conta do ressecamento. Portanto, é imprescindível manter-se hidratado. Ações simples, como beber água ao longo do dia, e deixar o ambiente umidificado, podem evitar o risco de infecção viral", reforça Bizarria.

O pneumologista dá outro alerta importante: quem já têm asma, sinusite e renite alérgica deve redobrar a atenção:

“Quem já tem enfermidades inerentes ao aparelho respiratório deve tomar ainda mais cuidado. Aliás, manter a casa sempre limpa, tendo o hábito de passar pano úmido no chão para que não ocorra acúmulo de pó, é uma ótima forma de se ver livre de contágios ou da possibilidade de piora nesta época do ano. Não menos importante: falei há pouco sobre as atividades físicas. Mexer o corpo sempre é bom, em qualquer idade. Mas, no inverno, sugiro que as pessoas evitem os exercícios físicos ao ar livre, principalmente na parte da tarde, quando a umidade relativa do ar está ainda mais baixa”, defende.

De toda forma, segundo o médico, em caso de mal estar, é preciso procurar ajuda especializada. Em Suzano, as 22 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da rede básica foram preparadas para atender de graça à demanda típica do inverno:

"A rede básica de saúde de Suzano tem uma estrutura voltada ao atendimento de pacientes que sofrem com doenças respiratórias. Entre as terapias disponíveis está a inalação com soro fisiológico. Esta conduta alivia alguns casos. Contudo, se for diagnosticada asma ou algo mais severo, encaminhamentos são providenciados, a fim de que seja adotado tratamento específico”, detalha.

Gripe

Ainda durante os meses mais frios do ano, é comum o surgimento de surtos de gripe, justamente em razão da disseminação do vírus. De acordo com o pneumologista, evitar lugares com aglomeração e pouca ventilação é uma forma de evitar o contágio:

“Além disso, é preciso manter as mãos limpas e, mesmo assim, não levá-las à boca ou colocá-las em contato com os olhos. Lembrando que se precaver via imunização também é providencial", complementa Bizarria.

Desde o início desta semana, a vacina contra o vírus da gripe está sendo oferecida à população em geral nas 22 UBSs de Suzano. As doses são aplicadas de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, de graça.