Moradores de condomínio invadido protestam na Prefeitura de Suzano contra reintegração

Um grupo de pessoas protestou nessa sexta-feira (1º) em frente à Prefeitura de Suzano contra a reintegração de posse do Conjunto Habitacional Santa Cecília, localizado no Jardim Carla. Pelo menos, 60 pessoas do condomínio aguardam decisão de uma reunião entre a Secretaria de Governo e a Comissão de invasores, que pede o direito à moradia e a transparência no modo em que os sorteios são feitos no município.

Os manifestantes saíram do condomínio e caminharam por mais de cinco quilômetros. Passaram por importantes vias da cidade, como a Vereador João Batista Fitipaldi, Monsenhor Nuno, Benjamin Constant, Baruel, entre outras. Com cartazes em mãos e gritos de ordem, as pessoas foram chamando atenção de pedestres e motoristas. Em frente ao Paço Municipal, os manifestantes batiam panelas e pediam o comparecimento de algum representante da Prefeitura.

Segundo a representante do movimento, Barbara Camargo, o protesto é para reivindicar um direito básico: o da casa própria. Ela diz que a manifestação programada foi para reforçar a urgência em soluções, já que há um documento solicitando a saída amigável dos invasores em até 20 dias.

"Saiu um documento tratando sobre uma desocupação amigável em 20 dias. A decisão da reintegração de posse ainda não saiu, mas estamos protestando para mostrar a urgência em solução. Tem gente que nao tem onde ficar. Queremos apenas o direito à moradia". Barbara afirma que a Prefeitura prometeu que nenhum invasor seria tirado do condomínio. "Vieram e prometeram que não sairíamos. Confiamos e, agora, eles não dão nenhuma posição. Isto é inadmissível".

Segundo o secretário de Governo, Rosenil Barros Órfão, após o sorteio das moradias no Complexo Poliesportivo Paulo Portela, houve uma decisão jurídica de desocupação da área onde há 200 famílias que invadiram o espaço. Dessas, 60 pessoas estão na lista de espera para o recebimento das moradias, e 15 delas foram sorteadas.

Para a dona de casa Raquel Damasceno, as pessoas que estão ocupando o condomínio foram prejudicadas. Ela disse que somente 15 foram contempladas. "Sorteio de verdade é com urna, e não foi assim. Está errado. Depois que chegou este documento para sairmos, ainda sem a decisão final, a gente ficou desesperado. Eu, por exemplo, não tenho para onde ir".

O medo do despejo e a incerteza do sorteio das moradias também é compactuado pelo porteiro Elias Marcos Silva e a costureira Lucirene Gomes da Silva. "Fomos cuidar do que é nosso. Invadimos para cuidar, e não depredar e etc. Existem muitos terrenos em Suzano, espero que a Prefeitura possa ceder um para construirmos lá. Claro, e nos dar tempo", afirmou Lucirene.

O Santa Cecília foi invadido há dois anos. Atualmente, 280 famílias estão morando no local. Segundo Barbara, as pessoas que moram irregularmente no local totalizam aproximadamente mil pessoas, entre idosos, deficientes físicos e gestantes.

Resposta

Em nota, a Prefeitura disse que vem dialogando com os moradores do residencial Santa Cecília desde o início do ano. O texto destaca que, por meio das Secretarias de Planejamento Urbano e Habitação, o intuito é adotar uma providência pacífica que atende às necessidades dessas pessoas, como as possibilidades compartilhadas para incluir essas famílias em um programa habitacional. "A administração municipal e a comissão de ocupantes do Santa Cecília terão um novo encontro no dia 9 de setembro (sábado) para dar continuidade às tratativas. Vale lembrar que a Prefeitura de Suzano não trata de reintegração de posse, uma vez que esta ação é feita a partir de determinação judicial", finalizou a nota.