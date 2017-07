Moradores de rua de Suzano voltam para cidade natal

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social encaminhou dois moradores em situação de rua para suas cidades de origem. Os indivíduos estavam sob acolhimento da administração. Após demonstrarem interesse em deixar o município, foram beneficiados com a doação de passagens de ônibus por parte da iniciativa privada, o que possibilitou o retorno às suas respectivas famílias, provenientes de Manduri-SP e Duque de Caxias-RJ.

O objetivo é garantir os direitos das pessoas em situação de rua de voltarem para suas cidades de referência, com chance de reinserção familiar, recuperação de autoestima e o desempenho de funções sociais e profissionais.

Em Suzano, o paulistano e o carioca foram atendidos, semanas atrás, pelas equipes da Assistência Social, retirados das ruas e encaminhados ao Centro Social Bom Samaritano, vinculado à Entidade Cáritas Paroquial Regional, que tem convênio com o Poder Executivo, para a disponibilização de 50 vagas. O serviço é destinado a desabrigados em razão de abandono, de migração e de ausência de residência. O acolhimento também é oferecido àqueles que estão em trânsito (sem residência fixa) e sem condições de auto-sustento.

Segundo o secretário de Desenvolvimento e Assistência Social, Claudinei Valdemar Galo, por meio de doação de passagens de ônibus por parte da iniciativa privada, os desabrigados puderam partir na sexta-feira das rodoviárias da Barra Funda e Tietê, em São Paulo, com destino aos seus endereços de origem.

"Após colocarmos em prática todo o serviço de acolhimento social, conseguimos as passagens, para que essas pessoas em situação de rua voltassem para suas famílias e retomassem suas vidas. Na próxima semana, vamos providenciar mais um encaminhamento, desta vez para Muriaré, município do Estado de Minas Gerais".

O gestor reforça que esse encaminhamento é feito com total humanização. "Com base no Plano Municipal de Acolhimento das Pessoas em Situação de Rua e com a ajuda de empresários suzanenses, estamos atendendo aos pedidos desses moradores que se encontram em estado de vulnerabilidade social e que querem voltar para suas casas. Trata-se de um trabalho minucioso, que começa nas abordagens até chegar à condução dos desabrigados ao abrigo de referência da cidade. Com o serviço de acolhimento prestado, as equipes da Assistência Social passam a trabalhar o possível retorno dessas pessoas para suas famílias", observa o secretário.