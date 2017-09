Carcaça de carro está abandonada há seis meses em rio situado no Jardim Varan, em Suzano

Os moradores da Avenida Manoel Virginio de Jesus, próximos da altura do número 1.147, no Jardim Varan, em Suzano, sofrem com falta de infraestrutura e segurança no Bairro. Há pelo menos seis meses eles convivem com um carro, que amanheceu dentro de um rio. Mato alto, entulho e lixo também fazem parte do dia a dia da vizinha que luta ainda contra enchentes.

Segundo a vizinhança, que preferiu não se identificar por medo de represálias, eles fizeram denúncias anônimas a Prefeitura de Suzano e Polícia Militar (PM), mas nada foi feito até o momento. “Fora que sempre tem tiroteio por perto de casa. No caso do carro que foi parar dentro do rio, quando acordamos, ele já estava lá e todo depenado. Deve ter sido roubado”, comenta um morador.

Outros vizinhos destacam também a quantidade de lixo espalhada pela via. Entre os descartes estão sofás, móveis velhos, restos de materiais de construção. “Todo esse lixo tem causado enchentes quando chove e nenhuma autoridade toma providências”, completa a vizinhança.