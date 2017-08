Obras de prolongamento da Rua Sete de Setembro são suspensas

As obras de prolongamento da Rua Sete Setembro, localizada no Parque Suzano, para chegar até a Avenida Paulista, estão suspensas. A previsão era que os trabalhos fossem iniciados em 27 de junho. Porém, nada foi realizado até o momento e os serviços estão há mais de 40 dias atrasados. Com investimento de R$ 999.443,66, a conclusão da execução estava prevista para 26 de outubro. Os moradores e comerciantes próximos ao local das obras reclamam do atraso.

O DS foi até a rua e constatou que apenas foi aberto um muro, que faz divisa entre a via e a Avenida Senador Roberto Simonsen. Além disso, não havia indícios de maquinários que tenham trabalhado recentemente. Apenas tinha pedras de construção.

A situação incomoda os moradores próximo ao local. Eles afirmaram que o pó é o principal problema enfrentado atualmente. Esse é o caso do aposentado Biratan Xavier. Ele mora na região há 20 anos e comentou que nunca viu uma situação como esta. "Em casa, o que não para de entrar é pó e sujeira causado pela paralisação das obras. Era para ser um dos melhores trabalhos porque iria desafogar o fluxo de veículo aqui. Pelo jeito vamos esperar um bom tempo ainda para ser concluída", lamentou.

Já o gerente de loja Alex Riveli disse que enquanto os trabalhos não começarem o desenvolvimento de trânsito e até mesmo econômico na área não irá crescer. "O vice-prefeito Walmir Pinto (PDT) disse para os comerciantes que faltava uma licença da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) para começar as obras. Enquanto isso não acontecer, o movimento continuará ruim e o desenvolvimento na região ficará baixo. Espero que melhore, ainda mais quando vier também o hospital federal e particular que a Prefeitura anunciou anteriormente", explicou.

Por outro lado, a ajudante geral Lisandra Souza contou que a obra concluída facilitará o trajeto para chegar em casa. "Sempre tenho que dar a volta para ir a minha casa, que fica próximo a Avenida Paulista. Depois que tudo estiver pronto será perfeito. Deveriam começar", enfatizou.

Resposta

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano, responsável pelos trabalhos realizados, informou que as intervenções de prolongamento na Rua Sete de Setembro foram temporariamente suspensas devido a uma demanda de remanejamento de uma população localizada no trecho designado para obras. O trabalho está sendo realizado pela Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação.

"Enquanto a questão do remanejamento das famílias no trecho a ser prolongado está sendo administrada, a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos está trabalhando na criação das camadas-base que receberão mais tarde a cobertura asfáltica, no trecho da Avenida Senador Roberto Simonsen", explicou em nota, acrescentando que o cronograma de obras aguarda a resolução das questões citadas e as dotações orçamentárias necessárias.