Reconhecimento facial será implantado nos ônibus de Suzano

A Radial Transportes implantará a tecnologia de reconhecimento facial, por meio de biometria, nos ônibus das linhas municipais em Suzano. A introdução dos validadores juntos às catracas dos veículos se iniciará após o período de atualização dos cartões Sênior, Bilhete Ônibus Metropolitano (BOM), com gratuidade exclusiva aos idosos. Atualmente cerca de seis mil idosos são passageiros dos ônibus. A renovação dos cartões Sênior começa na próxima terça-feira (1º) e acontece mediante agendamento prévio. Depois dos idosos, os estudantes precisarão fazer o recadastramento para o novo sistema.

O sistema vai ser implantado gradualmente em toda a frota, que atualmente é de 120 ônibus. De acordo com o gerente operacional da Radial, Wellington Lobo, a nova tecnologia será implantada em agosto. "(Os validadores) serão implantados em todos os ônibus a partir do dia 1º de agosto (terça-feira). Inicia com o cadastramento, assim que terminar o cadastramento o equipamento começa a funcionar. Hoje atendemos mais de seis mil idosos, só nas linhas municipais de Suzano".

Os equipamentos instalados nos ônibus farão o reconhecimento biométrico facial. "Assim que ele (o passageiro Sênior) entrar no ônibus, vai aproximar o cartão ao equipamento de validação, o validador. A câmera vai reconhecer a face, vai tirar uma fotografia e vai comparar com o banco de dados a foto que está no cartão", explicou Lobo. "Para isso, precisam se recadastrar, porque o outro cartão (versão anterior) não vai funcionar mais. Então ele (o usuário) precisa ter esse novo cartão. A partir do dia 1º de agosto já pode ligar para fazer agendamento", ressalta.

A expectativa é de que o sistema completo esteja em funcionamento até novembro. "Ainda tem todo o cadastramento a ser feito, e a plataforma a ser implantada", diz. "Assim que finalizar os idosos (a etapa de recadastramento), vamos começar com os estudantes, mas ainda não há previsão".

A implantação visa maior segurança aos beneficiários, uma vez que a tecnologia inibe possíveis fraudes diante ao uso indevido dos bilhetes com gratuidades, garantidas por lei. "É uma inovação que vem de São Paulo, onde já usam há algum tempo o reconhecimento facial. Acho que em Mogi também já tem, operado por outra empresa", finalizou.

Biometria facial

A biometria facil é um sistema moderno para identificar as pessoas. O sistema está sendo implantado em diversas cidades do País e ajuda a coibir fraudes. Entre os locais que implantaram estão o Distrito Federal, Americana, Macapá e Campinas, por exemplo.