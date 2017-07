Parque Max Feffer sedia neste domingo evento de Drift e encontro de carros

O Parque Municipal Max Feffer sedia neste domingo (23), das 9 às 17 horas, o evento "Drift Brothers". Com entrada franca, a atividade vai contar com apresentação de profissionais da modalidade de condução de carros, além de um encontro de veículos antigos e torneio de automóveis rebaixados. De caráter esportivo e cultural, a iniciativa ainda tem viés social, já que, na oportunidade, serão arrecadados alimentos por parte das equipes participantes. Os mantimentos serão destinados, posteriormente, ao Fundo Social de Solidariedade.



São esperados mais de 300 veículos de inúmeras equipes e clubes do segmento automotivo, que traz chancela do grupo RPM Drift. Na oportunidade, 12 pilotos profissionais farão apresentações radicais para o público. A Prefeitura dá apoio à organização do encontro no estacionamento do Max Feffer. A parceria foi firmada na tarde de quinta-feira, durante reunião realizada no Gabinete do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) e que contou com a participação do vereador Rogério Gomes do Nascimento (PRP), o Rogério da Van, também incentivador da ação.



Realizado pela primeira vez em Suzano, o "Drift Brothers" visa à integração das famílias. A modalidade é norteada pelo estilo único de condução de carros, que são especialmente preparados para a ocasião. Durante as apresentações, são utilizadas várias técnicas de derrapagem em curva, fazendo com que o veículo deslize de lado, preferencialmente em alta velocidade. "Os condutores que estarão em Suzano neste domingo estão acostumados a participar de campeonatos nacionais de Drift por todo o País. Será uma honra para a cidade abrigar um evento tão grandioso como este, que traz consigo o viés social, além da integração da comunidade com a valorização desse esporte. Não faltarão apresentações radicais, mas sempre com segurança e organização. Acima de tudo, será um encontro para quem ama carros, é apaixonado por esporte e quer se divertir com sua família", observou o parlamentar.



Além das apresentações de alta performance com veículos, a programação do Drift Brothers" ainda vai contar com um show com duas bandas de rock. No Max Feffer, os espectadores também terão opções de lazer, como pista de caminhada, pista de skate, área verde, aparelhos para a prática de exercícios físicos e lanchonete, além de food truck, conforme detalha Ashiuchi. "Nossa intenção é fazer deste evento um projeto para ampliarmos ainda mais as atividades esportivas radicais em Suzano. Nosso município é acolhedor e abriga inúmeros praticantes de diversas modalidades, inclusive a automobilística. Estamos dando total apoio à execução dessas atrações, lembrando que o Parque Max Feffer, a cada dia, está se tornando um local ainda mais propício para todos os esportes".