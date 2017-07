Postos de combustíveis aderem reajuste da gasolina; valor é R$ 0,40 maior por litro

Os postos de combustíveis de Suzano já aderiram o aumento de R$ 0,40 por litro da gasolina. O novo valor começou a valer nesta sexta-feira (21) na cidade após o Programa de Integração Social (PIS) e o Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidente sobre a gasolina ter dobrado, passando de R$ 0,38 para R$ 0,79 por litro. O valor maior foi repassado na íntegra para os motoristas.

Os suzanenses reclamam do reajuste. De acordo com eles, a situação vai pesar no orçamento. Para encher o tanque, os motoristas devem gastar R$ 18 a mais. Os motoristas dizem que vão economizar na hora de abastecer. Esse é o caso do vendedor de salgados Maurílio Pereira Costa. “O governo está brincando com toda a população.Diminuem um pouco, como aconteceu no começo do ano, e depois aumentam mais do que estava. Vou ter que abastecer menos agora ou economizar de alguma forma”, argumentou.

O estudante de aviação Jeferson Magalhães Ribeiro também foi prejudicado com o reajuste. Ele comentou que abastece duas vezes por dia o carro com gasolina e que em razão disso, o orçamento ficará pesado no final do mês. “Dependo do carro todos os dias para ir estudar, então vou ser refém dessa ação do governo. O combustível poderia permanecer no mesmo preço ou até mesmo diminuir”, ressaltou.

Já o professor Sérgio de Souza falou que será afetado apenas quando for viajar. “Como abasteço o carro com álcool, não serei tanto prejudicado. Mas, quando pego estradas e vou para lugares longes coloco gasolina, pois rende mais. Um absurdo o novo valor”, completou.

Segundo o frentista Ronaldo Brito, alguns motoristas ainda tentaram chegar cedo aos postos para abastecer com o valor antigo, mas não conseguiram. “Já escutei muitas reclamações. Os condutores foram avisados ontem pela televisão, mas já no outro dia o valor estava estabelecido nos postos”, explicou.