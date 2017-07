Praça no Gardênia será inaugurada neste ano; Grupo Gestor é eleito

A Prefeitura realizou na manhã de sábado (8), na Praça de Esporte e Cultura (PEC), do Jardim Gardênia Azul, a eleição do Grupo Gestor do equipamento. Além de representantes da população, estavam o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) e os secretários de Cultura, Geraldo Garippo; de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho; e de Assistência e Desenvolvimento Social, Claudinei Valdemar Galo. A previsão é que a unidade seja inaugurada até o fim deste ano.

Entre os 50 moradores do bairro que participaram do processo, seis nomes foram eleitos praticamente de forma unânime: Luciano da Silva, Kátia Maria Santos Goulart, Marcos Antonio, Carlos Eduardo Freitas, Willian Chagas e Jordânia Paula Pereira. Com um total de 18 membros, o colegiado ainda é formado por representantes do Poder Público e da sociedade civil organizada.

Para Ashiuchi, a localização da PEC é estratégica. "Por estar no meio de conjuntos habitacionais, acredito que este equipamento tem potencial para se tornar o coração desta comunidade. As atividades desenvolvidas aqui serão instrumentos de transformação", concluiu.

Segundo o chefe da pasta de Cultura, o pleito é fruto de oito reuniões preparatórias, organizadas nas últimas semanas. "Durante esses encontros, dialogamos com instituições sociais e lideranças comunitárias sobre o futuro do equipamento (PEC). Queremos que a população continue participando das decisões e nos ajudando a manter o patrimônio ativo e conservado, com direito a muitas atividades", lembrou Garippo.

Com dois anos de mandato, o Conselho Gestor da PEC vai auxiliar no gerenciamento do espaço, onde serão desenvolvidas políticas públicas de Cultura, de Esporte e de Assistência Social. "Com a PEC, vamos descentralizar serviços para os bairros da Região Norte da cidade, facilitando o acesso da população. Uma vez inaugurado, o espaço vai reunir ações de Cultura, de Esporte e de Assistência (Social) que, até então, ficavam concentradas mais no Centro de Suzano", pontuou Galo.

A PEC fica na Rua Teruo Nishikawa, no Gardênia Azul, e após a inauguração, atenderá também os bairros Jardim Varan, Jardim Europa, Jardim Alterópolis e Jardim Revista. "É importante que a comunidade preserve este espaço, onde, com certeza, vamos revelar talentos no Esporte. Por meio ainda da PEC, vamos potencializar atividades ligadas à diversas modalidades", observou o secretário de Esportes e Lazer.

A PEC contará também com quadras poliesportivas, pista de caminhada, sala de Informática, sala de cinema, biblioteca, espaço para teatro e uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (Cras).