Preço do gás sofre reajuste de 6,9% a partir de hoje em Suzano

O preço do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o gás de cozinha, deverá subir até R$ 2 a partir de terça-feira (8). O aumento do valor acompanha o reajuste de 6,9% para este mês, estabelecido na última sexta-feira pela Petrobras. A nova política adotada pela estatal prevê a revisão mensal dos preços. Segundo comerciantes, a inevitável instabilidade dos valores dificulta a fidelização de clientes.

Os novos valores repassados variam de acordo com o comércio. Para Carlos Higashi, proprietário do Comércio de Gás Higashi, a oscilação das etiquetas cria dificuldades na fidelização de clientes. "Está difícil trabalhar. É muita mudança de preço em um curto período. Isso acaba por não fidelizar o trabalho com o cliente", diz.

O estabelecimento de Higashi, localizado no Jardim Imperador, oferece os produtos da Companhia Supergasbras. A expectativa é de que o reajuste proporcione aumentos entre R$ 1,30 e R$ 1,50, a serem aplicados nos botijões de entrega e retirada, com preços anteriores de R$ 60 e R$ 58, respectivamente.

Na Vila Amorim, o reajuste foi de R$ 1,20 para o Comércio de Gás Okabe. Porém, o encarregado Marcos Antônio Caetano afirma que repasse aos consumidores será de apenas R$ 1. "A partir de amanhã (hoje), será cobrado R$ 1 a mais. A Petrobras tem passado o reajuste todo dia 5. Os clientes reclamam, deixa um clima de instabilidade", pontua. O estabelecimento trabalha com a companhia Ultragaz e os valores anteriores, para os botijões de entrega e retirada, eram de R$ 67 e R$ 62, respectivamente.

No mesmo bairro, o Jane Gás e Água deverá repassar os valores na próxima semana. Neste comércio, o aumento pode atingir R$ 2. É o que afirma o funcionário Marcelo Henrique. "O repasse será em torno de R$ 2, provavelmente a partir da semana que vem. O botijão de retirada vai de R$ 48 para R$ 50, e o de entrega será de R$ 53 para R$ 55", explicou.

O repasse médio do reajuste apontado pela Petrobras é de 2,2% ao consumidor, cerca de R$ 1,29 por botijão. Contudo, o preço varia de acordo com as margens de distribuição e revenda.