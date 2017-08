Prédio 'histórico' do antigo Clube Mirambava sofre com sinais de deterioração

A área do antigo Complexo Educacional Mirambava, no Centro, que também já abrigou um clube de lazer, deve se tornar, no próximo ano, um centro de formação de profissionais da educação. Hoje, os prédios construídos no espaço possuem aspecto deteriorado e se fundem com a paisagem abandonada da Rua Campos Salles.

Nesta semana, a reportagem do DS esteve no local e pode observar que os telhados do prédio principal estão retorcidos e caem sobre a construção. Além disso, na área que fica mais ao fundo do equipamento há indícios de vazamento. Ainda nos fundos do imóvel é possível notar mato alto, no geral, o cenário é de abandono, uma vez que todos os muros de entorno do ex-Complexo Educacional estão pichados.

A paisagem deteriorada se confunde aos aspectos da Armando Salles. Um terreno localizado em frente ao equipamento que dá acesso ao Viaduto Leon Feffer, abriga entulhos, lixo e mato alto. A via não tem muito movimento, em 30 minutos, poucos veículos passaram pelo local para acessar a Avenida Governador Mario Covas, a Marginal do Rio Una, e apenas um pedestre passou pelo local.

Segundo informações da Prefeitura suzanense, atualmente o Complexo abriga o Conselho Municipal de Educação e o Conselho de Alimentação Escolar. Entre os objetivos está à recuperação total da estrutura e tornar o local um centro de formação de profissionais da educação, estendido também aos servidores públicos em geral, para cursos de capacitação.

A administração frisa que a unidade deve atender todas as pastas. Já as reformas e adequações na estrutura estão previstas para iniciar até o final deste ano. Em contrapartida, para que o projeto saia do papel, estudos técnicos ainda serão realizados, sendo o próximo passo a confecção do projeto e das planilhas de custos.

HISTÓRICO

O Mirambava já abrigou a EMEI Suzano Centro, atualmente demolida. Antes de ser transformado em Complexo Educacional, pelo ex-prefeito Marcelo Candido, em 2008, com objetivo de promover formações, pesquisas, grupos de estudo e diversas atividades para os educadores da rede municipal de ensino, o local era um clube de lazer, que possui piscina, sauna, quadra de futebol e bar. No último ano, na gestão do ex-prefeito Paulo Tokuzumi (PSDB) a área passou a abrigar a Secretaria de Educação e os conselhos do setor para fazer redução de gastos da municipalidade.