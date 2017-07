150 vagas de estacionamento são implantadas em frente ao Max Feffer

A Prefeitura de Suzano iniciou, nesta semana, a demarcação de 150 vagas de estacionamento em frente a uma das entradas do Parque Max Feffer. As sinalizações serão feitas ao longo da Avenida Brasil. De acordo com a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, os trabalhos deverão ser finalizados na próxima semana.

Em nota, a pasta informou que a medida de aumentar as vagas fora do parque foi para oferecer mais conforto aos visitantes do local. Reforçou que o aumento gradativo de visitantes e a falta de vagas dentro do bosque corroboraram para a ampliação.

Além disso, o texto diz que a avenida receberá a sinalização de placas informativas alertando os locais onde será permitido estacionar os veículos. O procedimento somente será feito após o término dos trabalhos de pintura de vagas.

A pasta confirmou que o local receberá patrulhamento feito por meio de viaturas da Guarda Civil Municipal (GCM) para reforçar a segurança na região por conta do aumento de carros. O objetivo é impossibilitar o possível cometimento de atos ilícitos, furtos ou roubos nas imediações ao Max Feffer.

A Prefeitura informou que o movimento no parque triplicou após o início de melhorias. “Além disso, com a restrição de circulação de automóveis no estacionamento interno do Parque (visando a segurança dos frequentadores, por conta da proibição do uso de pipas nas dependências do parque), se fez necessário a criação destas vagas”, informou em nota.