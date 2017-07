Presidente do Tribunal de Contas vem quinta a Suzano para Ciclo de Debates

Suzano recebe nesta quinta-feira (6) a presença do presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Sidney Beraldo. Ele participará do sétimo encontro do Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais. O evento acontece, às 14 horas, no Teatro Municipal Doutor Armando de Ré, na Rua General Francisco Glicério. É esperada a presença de prefeitos, vereadores e representantes de 31 cidades da Região Metropolitana.

O TCE vai debater temas relacionados ao planejamento, transparência, controle interno e repasses ao terceiro setor. Os assuntos foram definidos previamente de levantamentos da Corte sobre os maiores problemas enfrentados por gestores em todo o Estado.

Além disso, o órgão estadual deve divulgar o resultado de um estudo comparativo entre esses municípios. O levantamento foi feito a partir de fiscalizações-surpresa organizadas pelo tribunal no ano passado, além de conclusões do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (2015) do TCE. Inclui ainda informações sobre irregularidades na saúde, gerenciamento de lixo, merenda e transporte escolares.

O Ciclo iniciou em março e já passou por seis cidades. Depois de Suzano, estão agendadas outras quatro reuniões até outubro. Os encontros acontecem em municípios que sediam Unidades Regionais da Corte no interior e na Região Metropolitana de São Paulo.