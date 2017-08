Manutenção em reservatório da Sabesp deixa bairros de Suzano sem água por 13 horas

Atualizado às 13h52

Uma manutenção em um reservatório da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) deixa Suzano há pelo menos 13 horas sem o abastecimento de água. Pelo menos, 11 bairros do município registram desabastecimento, sendo eles: Centro, Parque Suzano, Monte Cristo, Jardim Imperador, Vila Amorim, Miguel Badra,Vila Figueira, Cidade Edson, Jardim Nazaré, Jardim Revista e Jardim Saúde.

O desabastecimento começou às 21 horas de terça-feira (22). Leitores do DS queixam-se de que o problema não foi comunicado pela Sabesp. Além disso, as reclamações relatam que o problema já causa problemas à população.

Segundo o suzanense, Roberto Bernardo, o prédio onde mora tem uma caixa d'água de 20 mil litros. Apesar disto, os apartamentos em andares mais altos estão sendo os mais lesados. "O bombeamento parou, e olha que a caixa d'água aqui é de 20 mil litros. Está faltando água, principalmente, às pessoas que moram em andares mais altos",disse.

Bernardo disse que conseguiu falar com um funcionário da companhia sobre o problema. No entanto, a resposta foi de que a possibilidade de sanar o problema apenas ocorreria após a hora do almoço. "Consegui parar uma pessoa da Sabesp. Ele me confirmou o problema na adutora, mas nao disse onde ela fica localizada. Perguntei ainda sobre quando vai normalizar, e ele não me deu uma resposta muito convincente".

A dona de casa, Andressa Cristina de Melo Rezende, também está sofrendo com o problema. Segundo ela, o abastecimento na casa em que mora é feito, exclusivamente, por meio do encanamento que vem da rua, sem o uso de caixa-d'água. "Na minha casa, a água é direto da rua. O maior problema é que meu filho está doente, e não consegue tomar banho e limpar-se. Se pelo menos eles (Sabesp) tivessem dado alguma informação de que havia o problema, a gente tentava se precavir", lamentou.

De acordo com José Rocha, o grande problema da Sabesp foi não comunicar a população. "É um grande desrespeito com o povo não comunicar. Tenho uma pessoa idosa em casa que precisa ir ao banheiro e tomar banho diário. Mas sem água é muito díficil".

Resposta

Em nota, a Sabesp disse que o abastecimento foi retomado e será normalizado gradativamente ao longo do dia. O texto ressalta que a companhia fez uma manutenção no reservatório durante a madrugada. Para tal procedimento, o serviço acabou ocasionado ao interrompimento do fornecimento de água por algumas horas. "Os moradores foram informados por SMS, A empresa recomanda que os clientes tenham o cadastro atualizado para que recebam os avisos pelo celular. A atualização pode ser feita pelo telefone 0800 011 9911 ou nas agências de atendimento presencial. Conforme determina a norma ABNT, também é necessário que cada cliente possua caixa-d’água adequada à quantidade de moradores do imóvel, sendo capaz de garantir o abastecimento por no mínimo 24 horas. É essencial que todas as torneiras da residência estejam conectadas à caixa-d'água", finalizou a nota enviada pela Sabesp.