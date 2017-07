Queda de fios telefônicos causa transtornos a moradores da Vila São Francisco

A queda de fios telefônicos têm causado transtornos às pessoas que residem nas proximidades do cruzamento entre as ruas Laurinda Martins e Aurora, na Vila São Francisco, em Suzano. Além do problema, os moradores temem possíveis acidentes envolvendo motociclistas, já que o cabo está perto do chão.

Os fios se romperam no domingo (16), quando um caminhão passou. Desde então, os moradores têm ligado para a empresa Vivo/Telefônica, mas, a empresa informou que resolveria o problema em um período de 72 horas.

Por conta da lentidão em sanar o problema, a queixa sobre o descaso é unânime entre a população no bairro.

Para o aposentado Valdecir Augusto Garcia, o incômodo causado deve ser resolvido o mais rápido possível, uma vez que há comércios na mesma rua, que podem estar sendo prejudicados. "Além de poder causar acidentes, a falta de telefone e internet causa prejuízos aos comércios da rua".

Já o vigia, Roberto Macedo do Nascimento, critica o posicionamento da empresa sobre o prazo para arrumar os fios. Isto porque vê que a concessionária telefônica dispõem de uma grande quantidade de funcionários, em que poderia ser resolvido em menos de 78 horas. "Com certeza eles poderiam resolver o quanto antes. Não é um problema difícil de resolver, mas basta eles ter vontade de resolver", afirmou.

Devido ao iminente risco de acidentes, o aposentado Américo Xavier solicitou à Prefeitura que fosse sinalizado o local. A intensão era que motociclistas não se acidentassem ao passar pela via. "Fui na Prefeitura, e hoje (terça-feira) eles vieram para colocar cones de sinalização. Tememos que alguém se machuque. Espero que isto seja resolvido o quanto antes."

O DS enviou o questionamento sobre a demora em sanar o problema, mas, até o momento, a Vivo/Telefônica não respondeu.